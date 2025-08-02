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Пушилин назвал освобождение Часова Яра триумфом ВДВ - РИА Новости, 02.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:26 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/triumf-2032982439.html
Пушилин назвал освобождение Часова Яра триумфом ВДВ
Пушилин назвал освобождение Часова Яра триумфом ВДВ - РИА Новости, 02.08.2025
Пушилин назвал освобождение Часова Яра триумфом ВДВ
Глава ДНР Денис Пушилин назвал триумфом военнослужащих Воздушно-десантных войск освобождение Часова Яра, он также отметил их вклад в защиту мира и безопасности. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T13:26:00+03:00
2025-08-02T13:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
донецкая народная республика
артемовск (донецкая область)
денис пушилин
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назвал триумфом военнослужащих Воздушно-десантных войск освобождение Часова Яра, он также отметил их вклад в защиту мира и безопасности. В четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск освободили город Часов Яр. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года. "Воины-десантники и ветераны ВДВ! Примите искренние поздравления с Днем Воздушно-десантных войск... Сегодня, в условиях проведения специальной военной операции, десантники вновь доказали свою исключительную боеспособность, решительность и профессионализм. В ваш послужной список внесено множество славных побед. Сражение за Часов Яр, ставшее одним из самых сложных в истории СВО, на днях увенчалось триумфом голубых беретов - освобождение города произошло как раз в преддверии вашего профессионального праздника", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР отметил, что вклад военнослужащих ВДВ в защиту мира и безопасности бесценен.
https://ria.ru/20250802/chasovyar-1981337707.html
https://ria.ru/20250801/putin-2032844348.html
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часов яр, донецкая народная республика, артемовск (донецкая область), денис пушилин, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Артемовск (Донецкая область), Денис Пушилин, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пушилин назвал освобождение Часова Яра триумфом ВДВ

Глава ДНР Пушилин назвал освобождение Часова Яра триумфом десантников ВДВ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГород Часов Яр в ДНР
Город Часов Яр в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Город Часов Яр в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назвал триумфом военнослужащих Воздушно-десантных войск освобождение Часова Яра, он также отметил их вклад в защиту мира и безопасности.
В четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск освободили город Часов Яр. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
Вчера, 10:46
"Воины-десантники и ветераны ВДВ! Примите искренние поздравления с Днем Воздушно-десантных войск... Сегодня, в условиях проведения специальной военной операции, десантники вновь доказали свою исключительную боеспособность, решительность и профессионализм. В ваш послужной список внесено множество славных побед. Сражение за Часов Яр, ставшее одним из самых сложных в истории СВО, на днях увенчалось триумфом голубых беретов - освобождение города произошло как раз в преддверии вашего профессионального праздника", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР отметил, что вклад военнослужащих ВДВ в защиту мира и безопасности бесценен.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Путин подтвердил освобождение Часова Яра
1 августа, 14:59
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаАртемовск (Донецкая область)Денис ПушилинВоздушно-десантные войска РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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