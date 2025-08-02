https://ria.ru/20250802/triumf-2032982439.html

Пушилин назвал освобождение Часова Яра триумфом ВДВ

Пушилин назвал освобождение Часова Яра триумфом ВДВ - РИА Новости, 02.08.2025

Пушилин назвал освобождение Часова Яра триумфом ВДВ

Глава ДНР Денис Пушилин назвал триумфом военнослужащих Воздушно-десантных войск освобождение Часова Яра, он также отметил их вклад в защиту мира и безопасности. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T13:26:00+03:00

2025-08-02T13:26:00+03:00

2025-08-02T13:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

часов яр

донецкая народная республика

артемовск (донецкая область)

денис пушилин

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032644282_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_918f03547626f01ddec1b1d39c8458eb.jpg

ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назвал триумфом военнослужащих Воздушно-десантных войск освобождение Часова Яра, он также отметил их вклад в защиту мира и безопасности. В четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск освободили город Часов Яр. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года. "Воины-десантники и ветераны ВДВ! Примите искренние поздравления с Днем Воздушно-десантных войск... Сегодня, в условиях проведения специальной военной операции, десантники вновь доказали свою исключительную боеспособность, решительность и профессионализм. В ваш послужной список внесено множество славных побед. Сражение за Часов Яр, ставшее одним из самых сложных в истории СВО, на днях увенчалось триумфом голубых беретов - освобождение города произошло как раз в преддверии вашего профессионального праздника", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР отметил, что вклад военнослужащих ВДВ в защиту мира и безопасности бесценен.

https://ria.ru/20250802/chasovyar-1981337707.html

https://ria.ru/20250801/putin-2032844348.html

часов яр

донецкая народная республика

артемовск (донецкая область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

часов яр, донецкая народная республика, артемовск (донецкая область), денис пушилин, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)