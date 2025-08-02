https://ria.ru/20250802/trevoga-2032949842.html

В Северной Осетии отменили беспилотную опасность

В Северной Осетии отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 02.08.2025

В Северной Осетии отменили беспилотную опасность

Беспилотная опасность отменена в Северной Осетии спустя более шести часов, сообщил глава региона Сергей Меняйло в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T07:36:00+03:00

2025-08-02T07:36:00+03:00

2025-08-02T07:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергей меняйло

безопасность

республика северная осетия - алания

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Северной Осетии спустя более шести часов, сообщил глава региона Сергей Меняйло в Telegram-канале. Беспилотная опасность была объявлена в 1.18 мск, она продлилась более шести часов. "Отбой беспилотной опасности. Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме", - написал Меняйло.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей меняйло, безопасность, республика северная осетия - алания