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В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.08.2025
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T06:30:00+03:00
2025-08-02T06:30:00+03:00
2025-08-02T06:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 1.17 мск, она длилась пять часов. "Отбой Красного уровня "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области. Сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении ГУ МЧС.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА, она длилась пять часов