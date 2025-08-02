https://ria.ru/20250802/trevoga-2032946264.html

В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА

В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.08.2025

В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T06:30:00+03:00

2025-08-02T06:30:00+03:00

2025-08-02T06:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_0:393:2944:2048_1920x0_80_0_0_b74f6ab6445a8171b679a8b744ac1cd7.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 1.17 мск, она длилась пять часов. "Отбой Красного уровня "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области. Сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)