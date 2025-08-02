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В Белгородской области отменили сигнал опасности атаки беспилотников

В Белгородской области отменили сигнал опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 02.08.2025

В Белгородской области отменили сигнал опасности атаки беспилотников

Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T03:34:00+03:00

2025-08-02T03:34:00+03:00

2025-08-02T03:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Опасность была объявлена в пятницу в 22.24 мск, она длилась пять часов. "Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - говорится в публикации губернатора.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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Дарья Буймова

безопасность, белгородская область, вячеслав гладков