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В Белгородской области отменили сигнал опасности атаки беспилотников
В Белгородской области отменили сигнал опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 02.08.2025
В Белгородской области отменили сигнал опасности атаки беспилотников
Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T03:34:00+03:00
2025-08-02T03:34:00+03:00
2025-08-02T03:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Опасность была объявлена в пятницу в 22.24 мск, она длилась пять часов. "Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - говорится в публикации губернатора.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили сигнал опасности атаки беспилотников
В Белгородской области отменили угрозу атаки БПЛА, она длилась пять часов