https://ria.ru/20250802/trevoga-2032933788.html

В Ростовской области отменили ракетную опасность

В Ростовской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.08.2025

В Ростовской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T01:44:00+03:00

2025-08-02T01:44:00+03:00

2025-08-02T01:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. Опасность была объявлена в 23.40, она длилась 2 часа. "Объявлен отбой ракетной опасности по всей территории Ростовской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)