https://ria.ru/20250802/trebovaniya-2032935661.html

"Это временно": на Западе раскрыли, чего ждать от требований США к России

"Это временно": на Западе раскрыли, чего ждать от требований США к России - РИА Новости, 02.08.2025

"Это временно": на Западе раскрыли, чего ждать от требований США к России

Не стоит ждать значимых результатов от угроз президента США Дональда Трампа России и ее союзникам, в итоге пострадают только сами Штаты, заявил экс-аналитик ЦРУ РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T02:17:00+03:00

2025-08-02T02:17:00+03:00

2025-08-02T02:17:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Не стоит ждать значимых результатов от угроз президента США Дональда Трампа России и ее союзникам, в итоге пострадают только сами Штаты, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube."Санкции США в отношении России не навредят никаким образом и не повлияют на исход конфликта. Санкции и пошлины в отношении Китая и Индии тоже ничего не добьются. И хотя есть информация, что некоторые компании в Индии перестали покупать российскую нефть, это все временно", — сказал он.Аналитик также признал, что сейчас на Россию невозможно надавить. По его словам, желание Трампа повлиять на исход конфликта приводит к непредсказуемым последствиям для самих США."Все что сейчас делает Трамп — пытается понять, насколько можно испортить отношения со всеми, даже с союзными странами. Такой иррациональности не было даже при Джо Байдене", — заключил Джонсон.Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.

https://ria.ru/20250802/tramp-2032928004.html

https://ria.ru/20250801/amerikantsy-2032701943.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп, ларри джонсон