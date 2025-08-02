https://ria.ru/20250802/tovary-2032948183.html
Названы самые подорожавшие в мире товары в июле
Названы самые подорожавшие в мире товары в июле - РИА Новости, 02.08.2025
Названы самые подорожавшие в мире товары в июле
Родий, пшеница и апельсиновый сок в июле стали самыми подорожавшими в мире товарами, а сильнее всего просела в цене медь, следует из данных ICE Futures, CME... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T07:15:00+03:00
2025-08-02T07:15:00+03:00
2025-08-02T07:15:00+03:00
wti (нефть)
brent
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Родий, пшеница и апельсиновый сок в июле стали самыми подорожавшими в мире товарами, а сильнее всего просела в цене медь, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости. Так, пшеница на лондонской бирже за июль увеличилась в цене на 27,9%, став самым подорожавшим товаром в мире. Среди другой сельскохозяйственной продукции самый быстрый рост цен показали апельсиновый сок (+15,8%) и сахар на американской площадке (+5,6%). Самым подорожавшим металлом и вторым по темпам роста среди всех товаров стал родий, используемый в катализаторах и для покрытия ювелирных украшений, - в прошлом месяце он увеличился в цене на 26%. Также заметно увеличились цены на индий (+8,4%) и палладий (+4,6%). В энергетике наиболее сильную положительную динамику среди распространенных энергоносителей показала только нефть: цена барреля нефти марки WTI увеличилась на 6,5%, марки Brent - на 6%. Наиболее подешевевшим в мире товаром в июле стала медь: ее цена снизилась на 12,9%. Также в тройку самых "пострадавших" товаров вошли газ на американском рынке (-11%) и овес (-9,4%).
https://ria.ru/20250617/kofe-2023234814.html
https://ria.ru/20250601/tovary-2020217493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wti (нефть), brent, в мире
WTI (нефть), Brent, В мире
Названы самые подорожавшие в мире товары в июле
Родий, пшеница и апельсиновый сок стали самыми подорожавшими в мире товарами
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Родий, пшеница и апельсиновый сок в июле стали самыми подорожавшими в мире товарами, а сильнее всего просела в цене медь, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.
Так, пшеница на лондонской бирже за июль увеличилась в цене на 27,9%, став самым подорожавшим товаром в мире. Среди другой сельскохозяйственной продукции самый быстрый рост цен показали апельсиновый сок (+15,8%) и сахар на американской площадке (+5,6%).
Самым подорожавшим металлом и вторым по темпам роста среди всех товаров стал родий, используемый в катализаторах и для покрытия ювелирных украшений, - в прошлом месяце он увеличился в цене на 26%. Также заметно увеличились цены на индий (+8,4%) и палладий (+4,6%).
В энергетике наиболее сильную положительную динамику среди распространенных энергоносителей показала только нефть: цена барреля нефти марки
WTI увеличилась на 6,5%, марки Br
ent - на 6%.
Наиболее подешевевшим в мире товаром в июле стала медь: ее цена снизилась на 12,9%. Также в тройку самых "пострадавших" товаров вошли газ на американском рынке (-11%) и овес (-9,4%).