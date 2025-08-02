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Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" писал явку с повинной - РИА Новости, 02.08.2025
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
04:00 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/terakt-2032939739.html
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" писал явку с повинной
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" писал явку с повинной - РИА Новости, 02.08.2025
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" писал явку с повинной
Джабраил Аушев из Ингушетии, обвиняемый в незаконном обороте оружия по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сам обратился в правоохранительные... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T04:00:00+03:00
2025-08-02T04:00:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
красногорск
крокус сити холл
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Джабраил Аушев из Ингушетии, обвиняемый в незаконном обороте оружия по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сам обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной, следует из судебных материалов и данных полиции, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам дела, другой фигурант дела Хусейн Медоев попросил Аушева помочь ему с оборудованием тайника для оружия, предназначенного к продаже. "В апреле 2024 года он узнал, что Медов задержан правоохранительными органами, в связи с чем он испугался и скрывался у своего знакомого в Чеченской Республике. Поняв, что дальше скрываться бессмысленно, он обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной", - говорится в материалах дела. Ранее РИА Новости сообщали, что оба фигуранта сотрудничают со следствием. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250801/lichnosti-2032758036.html
https://ria.ru/20250802/terakt-2032934607.html
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происшествия, красногорск, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" писал явку с повинной

Один из фигурантов дела о теракте в Крокусе сам обратился в полицию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Джабраил Аушев из Ингушетии, обвиняемый в незаконном обороте оружия по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сам обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной, следует из судебных материалов и данных полиции, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам дела, другой фигурант дела Хусейн Медоев попросил Аушева помочь ему с оборудованием тайника для оружия, предназначенного к продаже.
Цветы у стихийного мемориала вдоль дороги неподалеку от здания концертного зала Крокус Сити Холл в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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"В апреле 2024 года он узнал, что Медов задержан правоохранительными органами, в связи с чем он испугался и скрывался у своего знакомого в Чеченской Республике. Поняв, что дальше скрываться бессмысленно, он обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной", - говорится в материалах дела.
Ранее РИА Новости сообщали, что оба фигуранта сотрудничают со следствием.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити Холл
 
 
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