https://ria.ru/20250802/terakt-2032939739.html

Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" писал явку с повинной

Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" писал явку с повинной - РИА Новости, 02.08.2025

Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" писал явку с повинной

Джабраил Аушев из Ингушетии, обвиняемый в незаконном обороте оружия по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сам обратился в правоохранительные... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T04:00:00+03:00

2025-08-02T04:00:00+03:00

2025-08-02T04:00:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

красногорск

крокус сити холл

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Джабраил Аушев из Ингушетии, обвиняемый в незаконном обороте оружия по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сам обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной, следует из судебных материалов и данных полиции, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам дела, другой фигурант дела Хусейн Медоев попросил Аушева помочь ему с оборудованием тайника для оружия, предназначенного к продаже. "В апреле 2024 года он узнал, что Медов задержан правоохранительными органами, в связи с чем он испугался и скрывался у своего знакомого в Чеченской Республике. Поняв, что дальше скрываться бессмысленно, он обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной", - говорится в материалах дела. Ранее РИА Новости сообщали, что оба фигуранта сотрудничают со следствием. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250801/lichnosti-2032758036.html

https://ria.ru/20250802/terakt-2032934607.html

красногорск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красногорск, крокус сити холл