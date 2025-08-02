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Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 02.08.2025
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили до 205 украинских боевиков, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T12:18:00+03:00
2025-08-02T12:18:00+03:00
2025-08-02T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 2 августа - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили до 205 украинских боевиков, сообщило Минобороны РФ в субботу."ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В минобороны РФ добавили, что подразделения группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ольговское, Темировка, Полтавка Запорожской области, Новопетровское, Январское, Вороное Днепропетровской области и Искра Донецкой Народной Республики.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, безопасность, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Безопасность, Днепропетровская область
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли до 205 военных в зоне действий "Востока" за сутки