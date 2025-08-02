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Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 02.08.2025

Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили до 205 украинских боевиков, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T12:18:00+03:00

2025-08-02T12:18:00+03:00

2025-08-02T12:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 августа - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили до 205 украинских боевиков, сообщило Минобороны РФ в субботу."ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В минобороны РФ добавили, что подразделения группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ольговское, Темировка, Полтавка Запорожской области, Новопетровское, Январское, Вороное Днепропетровской области и Искра Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, безопасность, днепропетровская область