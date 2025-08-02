https://ria.ru/20250802/ssha-2032943500.html

В США начали расследование в отношении экс-спецпрокурора по делу Трампа

В США начали расследование в отношении экс-спецпрокурора по делу Трампа - РИА Новости, 02.08.2025

В США начали расследование в отношении экс-спецпрокурора по делу Трампа

Служба специального юрисконсульта, независимый следственный орган США, начала расследование в отношении бывшего спецпрокурора Джека Смита, который занимался... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T05:31:00+03:00

2025-08-02T05:31:00+03:00

2025-08-02T05:31:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Служба специального юрисконсульта, независимый следственный орган США, начала расследование в отношении бывшего спецпрокурора Джека Смита, который занимался уголовными делами против президента Дональда Трампа, сообщает газета New York Post. В среду сенатор-республиканец Том Коттон запросил службу провести расследование в отношении Смита на предмет нарушений закона с целью повлиять на прошлогодние выборы президента. Согласно электронному письму старшего юрисконсульта службы Чарльза Балдиса, с которым ознакомилась газета, подразделение по соблюдению закона Хэтча, ограничивающего участие госслужащих в политической деятельности, запустило проверку бывшего спецпрокурора. Ранее телеканал ABC сообщил, что глава министерства юстиции США Пэм Бонди уволила по меньшей мере 20 прокуроров и других сотрудников Смиту в расследовании дел в отношении президента Трампа. С ноября 2022 года Смит возглавлял расследования в отношении Трампа, включая дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. Производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя. В январе РИА Новости стало известно, что Смит официально сложил свои полномочия, не дожидаясь инаугурации Трампа. Республиканец стал первым победителем президентских выборов в США, против которого велись уголовные расследования и даже был вынесен обвинительный вердикт присяжных по одному из дел, в рамках этого производства суд приговорил его к "безусловному освобождению".

https://ria.ru/20250725/kongress-2031451242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп