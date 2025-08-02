В США начали расследование в отношении экс-спецпрокурора по делу Трампа
Бывший спецпрокурор, который вел дело против Трампа, оказался под следствием
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Служба специального юрисконсульта, независимый следственный орган США, начала расследование в отношении бывшего спецпрокурора Джека Смита, который занимался уголовными делами против президента Дональда Трампа, сообщает газета New York Post.
В среду сенатор-республиканец Том Коттон запросил службу провести расследование в отношении Смита на предмет нарушений закона с целью повлиять на прошлогодние выборы президента.
Согласно электронному письму старшего юрисконсульта службы Чарльза Балдиса, с которым ознакомилась газета, подразделение по соблюдению закона Хэтча, ограничивающего участие госслужащих в политической деятельности, запустило проверку бывшего спецпрокурора.
Ранее телеканал ABC сообщил, что глава министерства юстиции США Пэм Бонди уволила по меньшей мере 20 прокуроров и других сотрудников Смиту в расследовании дел в отношении президента Трампа.
С ноября 2022 года Смит возглавлял расследования в отношении Трампа, включая дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. Производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя. В январе РИА Новости стало известно, что Смит официально сложил свои полномочия, не дожидаясь инаугурации Трампа. Республиканец стал первым победителем президентских выборов в США, против которого велись уголовные расследования и даже был вынесен обвинительный вердикт присяжных по одному из дел, в рамках этого производства суд приговорил его к "безусловному освобождению".