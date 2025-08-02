https://ria.ru/20250802/skoplenie-2032983596.html
Все посты досмотра на Крымском мосту работают после остановки
Все посты досмотра на Крымском мосту работают после остановки - РИА Новости, 02.08.2025
Все посты досмотра на Крымском мосту работают после остановки
Все посты досмотра на Крымском мосту после временной остановки движения задействованы на 100%, со стороны Тамани и Керчи наблюдаются скопления машин, сообщил... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T13:37:00+03:00
2025-08-02T13:37:00+03:00
2025-08-02T13:37:00+03:00
тамань (станица)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Все посты досмотра на Крымском мосту после временной остановки движения задействованы на 100%, со стороны Тамани и Керчи наблюдаются скопления машин, сообщил Минтранс РФ "На Крымском мосту все посты досмотра задействованы на 100%. После временной остановки движения наблюдаются скопления", - говорится в Telegram-канале министерства. По состоянию на 13.00 мск в очереди со стороны Тамани находится 2,2 тысячи автомобилей, а ориентировочное время ожидания составляет пять часов. Со стороны Керчи - 290 автомобилей, а ожидание в очереди - около часа, добавили в ведомстве. "Задержки на досмотре прогнозируются специалистами до 3 августа. Ими подготовлен календарь с прогнозом загруженности постов досмотра на август и сентябрь", - уточнили в Минтрансе. Там напомнили, что в Крым можно добраться на автомобиле в объезд моста по трассе Р-280 "Новороссия", проходящей от Ростова-на-Дону до Симферополя через Мариуполь и Мелитополь.
https://ria.ru/20250802/krym-2032971235.html
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тамань (станица), керчь, россия
Тамань (станица), Керчь, Россия
Все посты досмотра на Крымском мосту работают после остановки
Минтранс: посты досмотра на Крымском мосту после остановки работают на 100%