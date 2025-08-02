https://ria.ru/20250802/simonyan-2032976979.html

Симоньян посоветовала посетить бесплатную выставку в Гостином дворе

Симоньян посоветовала посетить бесплатную выставку в Гостином дворе - РИА Новости, 02.08.2025

Симоньян посоветовала посетить бесплатную выставку в Гостином дворе

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян посоветовала посетить бесплатную выставку "Бесконечное развитие с РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T12:30:00+03:00

2025-08-02T12:30:00+03:00

2025-08-02T12:30:00+03:00

москва

маргарита симоньян

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян посоветовала посетить бесплатную выставку "Бесконечное развитие с вечными ценностями" в Гостином дворе в Москве в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". "В московском Гостином дворе открылась роскошная выставка "Бесконечное развитие с вечными ценностями". Можно послушать лекции, посмотреть арт-инсталляции, даже попробовать себя в разных профессиях - и все бесплатно. Сама была недавно и вам советую. Сходите обязательно", - написала Симоньян в своем Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома". Интеллектуально-выставочное пространство "Бесконечное развитие с вечными ценностями" представлено в московском Гостином дворе в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Пространство разбито на четыре большие тематические зоны - "Любовь", "Знания", "Здоровье" и "Технологии". В каждой для посетителей подготовили инсталляции, мастер-классы и разнообразные активности. На выставке также представлены макеты колледжей и школ будущего, интерактивные зоны, где можно попробовать себя в разных профессиях, лекции и мастер-классы от колледжей Москвы. Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" стартовал в столице в пятницу и продлится до 14 сентября.

https://ria.ru/20250801/vystavka-2032802736.html

https://ria.ru/20250731/simonyan-2032354261.html

москва

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москва, маргарита симоньян