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Симоньян посоветовала посетить бесплатную выставку в Гостином дворе - РИА Новости, 02.08.2025
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12:30 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/simonyan-2032976979.html
Симоньян посоветовала посетить бесплатную выставку в Гостином дворе
Симоньян посоветовала посетить бесплатную выставку в Гостином дворе - РИА Новости, 02.08.2025
Симоньян посоветовала посетить бесплатную выставку в Гостином дворе
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян посоветовала посетить бесплатную выставку "Бесконечное развитие с РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T12:30:00+03:00
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москва
маргарита симоньян
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян посоветовала посетить бесплатную выставку "Бесконечное развитие с вечными ценностями" в Гостином дворе в Москве в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". "В московском Гостином дворе открылась роскошная выставка "Бесконечное развитие с вечными ценностями". Можно послушать лекции, посмотреть арт-инсталляции, даже попробовать себя в разных профессиях - и все бесплатно. Сама была недавно и вам советую. Сходите обязательно", - написала Симоньян в своем Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома". Интеллектуально-выставочное пространство "Бесконечное развитие с вечными ценностями" представлено в московском Гостином дворе в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Пространство разбито на четыре большие тематические зоны - "Любовь", "Знания", "Здоровье" и "Технологии". В каждой для посетителей подготовили инсталляции, мастер-классы и разнообразные активности. На выставке также представлены макеты колледжей и школ будущего, интерактивные зоны, где можно попробовать себя в разных профессиях, лекции и мастер-классы от колледжей Москвы. Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" стартовал в столице в пятницу и продлится до 14 сентября.
https://ria.ru/20250801/vystavka-2032802736.html
https://ria.ru/20250731/simonyan-2032354261.html
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москва, маргарита симоньян
Москва, Маргарита Симоньян
Симоньян посоветовала посетить бесплатную выставку в Гостином дворе

Симоньян посоветовала посетить бесплатную выставку в Гостином дворе в Москве

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян посоветовала посетить бесплатную выставку "Бесконечное развитие с вечными ценностями" в Гостином дворе в Москве в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".
"В московском Гостином дворе открылась роскошная выставка "Бесконечное развитие с вечными ценностями". Можно послушать лекции, посмотреть арт-инсталляции, даже попробовать себя в разных профессиях - и все бесплатно. Сама была недавно и вам советую. Сходите обязательно", - написала Симоньян в своем Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома".
Москва - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Выставка спецтехники городских служб пройдет в рамках "Москвы 2030"
1 августа, 12:26
Интеллектуально-выставочное пространство "Бесконечное развитие с вечными ценностями" представлено в московском Гостином дворе в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".
Пространство разбито на четыре большие тематические зоны - "Любовь", "Знания", "Здоровье" и "Технологии". В каждой для посетителей подготовили инсталляции, мастер-классы и разнообразные активности. На выставке также представлены макеты колледжей и школ будущего, интерактивные зоны, где можно попробовать себя в разных профессиях, лекции и мастер-классы от колледжей Москвы.
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" стартовал в столице в пятницу и продлится до 14 сентября.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Жги, Господи: как Маргарита Симоньян предсказала цифровой апокалипсис
31 июля, 08:00
 
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