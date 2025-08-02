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Новый терминал аэропорта Мурманска откроют до конца 2025 года
Новый терминал аэропорта Мурманска откроют до конца 2025 года - РИА Новости, 02.08.2025
Новый терминал аэропорта Мурманска откроют до конца 2025 года
Новый терминал для внутренних рейсов аэропорта Мурманска планируется ввести в эксплуатацию до конца 2025 года, сообщила Росавиация. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T14:11:00+03:00
2025-08-02T14:11:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Новый терминал для внутренних рейсов аэропорта Мурманска планируется ввести в эксплуатацию до конца 2025 года, сообщила Росавиация. Развитие аэропортов в Мурманске и Апатитах стало одной из тем рабочей встречи главы Минтранса Андрея Никитина, губернатора региона Андрея Чибиса и замглавы Росавиации Андрей Потемкин. "Аэропорт в Мурманске (код ИКАО:ULMM): до конца 2025 года планируется ввод в эксплуатацию нового терминала внутренних воздушных линий. Он позволит вдвое увеличить площадь всего аэровокзального комплекса и его пропускную способность. Запланирована реконструкция аэродрома", - сообщили в Росавиации. Также на встрече обсуждалась модернизация аэропорта в Апатитах. Необходимо провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы и капитальный ремонт перрона аэродрома. "Повышение транспортной доступности Заполярья, его связности с другими регионами страны находится в постоянном фокусе Росавиации… возможностью приобрести субсидированный билет в 2024 году воспользовались 35,1 тысяч пассажиров по четырем маршрутам. В текущем году запланирована перевозка уже свыше 57 тысяч пассажиров по шести маршрутам", - приводит Росавиация слова Потемкина.
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мурманск, апатиты, андрей никитин (политик), андрей чибис, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, общество
Мурманск, Апатиты, Андрей Никитин (политик), Андрей Чибис, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Общество
Новый терминал аэропорта Мурманска откроют до конца 2025 года
Росавиация: новый терминал аэропорта Мурманска откроют до конца 2025 года