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Новый терминал аэропорта Мурманска откроют до конца 2025 года

Новый терминал аэропорта Мурманска откроют до конца 2025 года - РИА Новости, 02.08.2025

Новый терминал аэропорта Мурманска откроют до конца 2025 года

Новый терминал для внутренних рейсов аэропорта Мурманска планируется ввести в эксплуатацию до конца 2025 года, сообщила Росавиация. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T14:11:00+03:00

2025-08-02T14:11:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Новый терминал для внутренних рейсов аэропорта Мурманска планируется ввести в эксплуатацию до конца 2025 года, сообщила Росавиация. Развитие аэропортов в Мурманске и Апатитах стало одной из тем рабочей встречи главы Минтранса Андрея Никитина, губернатора региона Андрея Чибиса и замглавы Росавиации Андрей Потемкин. "Аэропорт в Мурманске (код ИКАО:ULMM): до конца 2025 года планируется ввод в эксплуатацию нового терминала внутренних воздушных линий. Он позволит вдвое увеличить площадь всего аэровокзального комплекса и его пропускную способность. Запланирована реконструкция аэродрома", - сообщили в Росавиации. Также на встрече обсуждалась модернизация аэропорта в Апатитах. Необходимо провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы и капитальный ремонт перрона аэродрома. "Повышение транспортной доступности Заполярья, его связности с другими регионами страны находится в постоянном фокусе Росавиации… возможностью приобрести субсидированный билет в 2024 году воспользовались 35,1 тысяч пассажиров по четырем маршрутам. В текущем году запланирована перевозка уже свыше 57 тысяч пассажиров по шести маршрутам", - приводит Росавиация слова Потемкина.

https://ria.ru/20250727/yurist-2031685324.html

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мурманск, апатиты, андрей никитин (политик), андрей чибис, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, общество