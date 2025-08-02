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Российские школьники завоевали медали на олимпиаде по информатике в Боливии - РИА Новости, 02.08.2025
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20:22 02.08.2025 (обновлено: 20:23 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/rossiya-2033027030.html
Российские школьники завоевали медали на олимпиаде по информатике в Боливии
Российские школьники завоевали медали на олимпиаде по информатике в Боливии - РИА Новости, 02.08.2025
Российские школьники завоевали медали на олимпиаде по информатике в Боливии
Четыре российских старшеклассника завоевали две золотые и две серебряные медали на 37-й Международной олимпиаде по информатике, сообщили в аппарате... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T20:22:00+03:00
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москва
казань
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Четыре российских старшеклассника завоевали две золотые и две серебряные медали на 37-й Международной олимпиаде по информатике, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "В городе Сукре (Многонациональное Государство Боливия) подвели итоги 37-й Международной олимпиады по информатике (IOI). Четыре российских старшеклассника завоевали две золотые и две серебряные медали. С успешным выступлением ребят и их наставников поздравили заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов", - говорится в сообщении. Как рассказали в аппарате, золотых медалей удостоены Петр Лосев и Владислав Жиганов из Москвы. Серебро завоевали Гимран Абдуллин из Казани и Дарья Грекова из Москвы. Все призеры – победители всероссийской олимпиады школьников по информатике. Возглавил сборную России на IOI декан факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО Андрей Станкевич. "Президент России Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту особо подчеркивал, что Россия должна быть в авангарде масштабных, идущих во всём мире перемен. И нам надо предлагать по-настоящему новаторские, нестандартные решения. Такой призыв точно отражает мышление наших ребят, которые завоевали на Международной олимпиаде по информатике два золота и два серебра. Это существенно пополнило копилку наград российских школьников - 29 медалей на международных состязаниях в этом году", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении. Вице-премьер выразил благодарность за поддержку учителям, наставникам и родителям школьников. "Российские школьники вновь доказали свое мастерство на международном уровне, показав отличный результат на международной олимпиаде по информатике. Их успех – это не только гордость для страны, но и важный вклад в будущее цифровой экономики. Уверен, что именно такие талантливые ребята сохранят и приумножат технологическое лидерство России, двигая вперед науку и инновации", – отметил министр просвещения Сергей Кравцов, слова которого приводятся в сообщении. На данный момент в копилке российских школьников 20 золотых, восемь серебряных и одна бронзовая медаль основных международных олимпиад.
https://ria.ru/20250730/uchitelya-2032252638.html
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россия, москва, казань, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, владимир путин, санкт-петербургский университет информационных технологий, в мире, боливия
Россия, Москва, Казань, Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Санкт-Петербургский университет информационных технологий, В мире, Боливия
Российские школьники завоевали медали на олимпиаде по информатике в Боливии

Четыре российских школьника завоевали две золотые и две серебряные медали на IOI

© Фото : пресс-служба правительстваа РоссииШкольники из России получили медали на 37-й Международной олимпиаде по информатике в Боливии
Школьники из России получили медали на 37-й Международной олимпиаде по информатике в Боливии - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото : пресс-служба правительстваа России
Школьники из России получили медали на 37-й Международной олимпиаде по информатике в Боливии
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Четыре российских старшеклассника завоевали две золотые и две серебряные медали на 37-й Международной олимпиаде по информатике, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"В городе Сукре (Многонациональное Государство Боливия) подвели итоги 37-й Международной олимпиады по информатике (IOI). Четыре российских старшеклассника завоевали две золотые и две серебряные медали. С успешным выступлением ребят и их наставников поздравили заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов", - говорится в сообщении.
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Как рассказали в аппарате, золотых медалей удостоены Петр Лосев и Владислав Жиганов из Москвы. Серебро завоевали Гимран Абдуллин из Казани и Дарья Грекова из Москвы. Все призеры – победители всероссийской олимпиады школьников по информатике. Возглавил сборную России на IOI декан факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО Андрей Станкевич.
"Президент России Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту особо подчеркивал, что Россия должна быть в авангарде масштабных, идущих во всём мире перемен. И нам надо предлагать по-настоящему новаторские, нестандартные решения. Такой призыв точно отражает мышление наших ребят, которые завоевали на Международной олимпиаде по информатике два золота и два серебра. Это существенно пополнило копилку наград российских школьников - 29 медалей на международных состязаниях в этом году", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.
Вице-премьер выразил благодарность за поддержку учителям, наставникам и родителям школьников.
"Российские школьники вновь доказали свое мастерство на международном уровне, показав отличный результат на международной олимпиаде по информатике. Их успех – это не только гордость для страны, но и важный вклад в будущее цифровой экономики. Уверен, что именно такие талантливые ребята сохранят и приумножат технологическое лидерство России, двигая вперед науку и инновации", – отметил министр просвещения Сергей Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.
На данный момент в копилке российских школьников 20 золотых, восемь серебряных и одна бронзовая медаль основных международных олимпиад.
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РоссияМоскваКазаньДмитрий ЧернышенкоСергей КравцовВладимир ПутинСанкт-Петербургский университет информационных технологийВ миреБоливия
 
 
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