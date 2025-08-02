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В Грозном построят отходоперерабатывающий комплекс
В Грозном построят отходоперерабатывающий комплекс - РИА Новости, 02.08.2025
В Грозном построят отходоперерабатывающий комплекс
Правительство РФ направит 2,5 миллиарда рублей на строительство отходоперерабатывающего комплекса в столице Чечни, соответствующее распоряжение подписал... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T19:29:00+03:00
2025-08-02T19:29:00+03:00
2025-08-02T19:29:00+03:00
строительство
россия
грозный
михаил мишустин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство РФ направит 2,5 миллиарда рублей на строительство отходоперерабатывающего комплекса в столице Чечни, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Выделить в 2025 году Минприроды России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 2500000 тысяч рублей на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики в целях софинансирования расходных обязательств Чеченской Республики, возникающих при реализации мер, связанных co строительством объекта "Строительство республиканского экологического отходоперерабатывающего комплекса "Технопарк" г. Грозный по переработке вторичных материалов на территории Чеченской Республики", - говорится в документе.
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строительство, россия, грозный, михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество
Строительство, Россия, Грозный, Михаил Мишустин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Общество
В Грозном построят отходоперерабатывающий комплекс
В Грозном построят отходоперерабатывающий комплекс за 2,5 млрд рублей