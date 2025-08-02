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Боец "Кот" рассказал, как после ранения его спас товарищ - РИА Новости, 02.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/ranenie-2032990705.html
Боец "Кот" рассказал, как после ранения его спас товарищ
Боец "Кот" рассказал, как после ранения его спас товарищ - РИА Новости, 02.08.2025
Боец "Кот" рассказал, как после ранения его спас товарищ
Раненного бойца ВС РФ спас сослуживец при освобождении Александро-Калиново в ДНР, рассказал РИА Новости боец 10-го гвардейского танкового полка Южной... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T14:45:00+03:00
2025-08-02T14:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Раненного бойца ВС РФ спас сослуживец при освобождении Александро-Калиново в ДНР, рассказал РИА Новости боец 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным "Кот". "На подъезде к Александро-Калиново по нам начали работать дроны, минометный расчет, артиллерия, "Баба-Яга" (БПЛА), дроны-камикадзе. По нашему укрытию, которое мы выбрали. И вот минометный снаряд прилетел, и я получил осколочное ранение, в бедро прилетело", - сказал "Кот". По его словам, ВСУ уничтожили два из трех мотоцикла, на которых передвигалась группа штурмовиков РФ. На уцелевшем мотоцикле сослуживец "Кота" и смог его вывезти в безопасное место. "Получив ранение, я не смог управлять мотоциклом. С товарищем приняли решение ехать. По сути, он меня спас. Я ему очень благодарен", - поделился штурмовик. Ранее Минобороны России заявило об освобождении села Александро-Калиново в ДНР подразделениями "Южной" группировки войск.
https://ria.ru/20250802/bojtsy-2032980929.html
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"Кот" о спасении российского бойца при освобождении Александро-Калиново в ДНР
Раненного российского бойца спас сослуживец при освобождении Александро-Калиново в ДНР, рассказал РИА Новости боец 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным "Кот"
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Боец "Кот" рассказал, как после ранения его спас товарищ

Боец "Кот" рассказал, как его спас товарищ при освобождении Александро-Калиново

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Раненного бойца ВС РФ спас сослуживец при освобождении Александро-Калиново в ДНР, рассказал РИА Новости боец 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным "Кот".
"На подъезде к Александро-Калиново по нам начали работать дроны, минометный расчет, артиллерия, "Баба-Яга" (БПЛА), дроны-камикадзе. По нашему укрытию, которое мы выбрали. И вот минометный снаряд прилетел, и я получил осколочное ранение, в бедро прилетело", - сказал "Кот".
Освобождение Александро-Калиново в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
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По его словам, ВСУ уничтожили два из трех мотоцикла, на которых передвигалась группа штурмовиков РФ. На уцелевшем мотоцикле сослуживец "Кота" и смог его вывезти в безопасное место.
"Получив ранение, я не смог управлять мотоциклом. С товарищем приняли решение ехать. По сути, он меня спас. Я ему очень благодарен", - поделился штурмовик.
Ранее Минобороны России заявило об освобождении села Александро-Калиново в ДНР подразделениями "Южной" группировки войск.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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