https://ria.ru/20250802/ranenie-2032990705.html

Боец "Кот" рассказал, как после ранения его спас товарищ

Боец "Кот" рассказал, как после ранения его спас товарищ - РИА Новости, 02.08.2025

Боец "Кот" рассказал, как после ранения его спас товарищ

Раненного бойца ВС РФ спас сослуживец при освобождении Александро-Калиново в ДНР, рассказал РИА Новости боец 10-го гвардейского танкового полка Южной... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T14:45:00+03:00

2025-08-02T14:45:00+03:00

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Раненного бойца ВС РФ спас сослуживец при освобождении Александро-Калиново в ДНР, рассказал РИА Новости боец 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным "Кот". "На подъезде к Александро-Калиново по нам начали работать дроны, минометный расчет, артиллерия, "Баба-Яга" (БПЛА), дроны-камикадзе. По нашему укрытию, которое мы выбрали. И вот минометный снаряд прилетел, и я получил осколочное ранение, в бедро прилетело", - сказал "Кот". По его словам, ВСУ уничтожили два из трех мотоцикла, на которых передвигалась группа штурмовиков РФ. На уцелевшем мотоцикле сослуживец "Кота" и смог его вывезти в безопасное место. "Получив ранение, я не смог управлять мотоциклом. С товарищем приняли решение ехать. По сути, он меня спас. Я ему очень благодарен", - поделился штурмовик. Ранее Минобороны России заявило об освобождении села Александро-Калиново в ДНР подразделениями "Южной" группировки войск.

https://ria.ru/20250802/bojtsy-2032980929.html

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"Кот" о спасении российского бойца при освобождении Александро-Калиново в ДНР Раненного российского бойца спас сослуживец при освобождении Александро-Калиново в ДНР, рассказал РИА Новости боец 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным "Кот" 2025-08-02T14:45 true PT1M13S

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины