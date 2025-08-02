https://ria.ru/20250802/puteshestvie-2032945918.html

Американцы рассказали о путешествии в один из российских регионов

Американцы рассказали о путешествии в один из российских регионов - РИА Новости, 02.08.2025

Американцы рассказали о путешествии в один из российских регионов

Поездка в Дагестан произвела большое впечатление на американских блогеров-путешественников Молли и Мэтта, о чем они рассказали на своем YouTube-канале Dabble... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T06:27:00+03:00

2025-08-02T06:27:00+03:00

2025-08-02T13:54:00+03:00

россия

республика дагестан

дербент

туризм

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2032945259_0:73:1355:835_1920x0_80_0_0_97898c93d33d3fbb275bd9575a4dc179.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Поездка в Дагестан произвела большое впечатление на американских блогеров-путешественников Молли и Мэтта, о чем они рассказали на своем YouTube-канале Dabble and Travel."Жаль, что у нас всего один день в Дагестане. Здесь столько всего интересного: например, Дербент, старейший город России, или монстр Каспия — старый советский самолет-амфибия на берегу моря. Есть много колоритных поселений и даже экстремальных развлечений. Если вы любите прыжки на веревке, вы обязаны сюда приехать", — поделились они.Блогеры также высоко оценили местную кухню и отметили общую привлекательность и доступность региона для туризма.Их путешествие продлилось всего один день, но они обещали приехать еще не один раз.

https://ria.ru/20250717/egipet-2029619952.html

россия

республика дагестан

дербент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, республика дагестан, дербент, туризм