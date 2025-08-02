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Американцы рассказали о путешествии в один из российских регионов
Американцы рассказали о путешествии в один из российских регионов - РИА Новости, 02.08.2025
Американцы рассказали о путешествии в один из российских регионов
Поездка в Дагестан произвела большое впечатление на американских блогеров-путешественников Молли и Мэтта, о чем они рассказали на своем YouTube-канале Dabble... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T06:27:00+03:00
2025-08-02T06:27:00+03:00
2025-08-02T13:54:00+03:00
россия
республика дагестан
дербент
туризм
туризм
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Поездка в Дагестан произвела большое впечатление на американских блогеров-путешественников Молли и Мэтта, о чем они рассказали на своем YouTube-канале Dabble and Travel."Жаль, что у нас всего один день в Дагестане. Здесь столько всего интересного: например, Дербент, старейший город России, или монстр Каспия — старый советский самолет-амфибия на берегу моря. Есть много колоритных поселений и даже экстремальных развлечений. Если вы любите прыжки на веревке, вы обязаны сюда приехать", — поделились они.Блогеры также высоко оценили местную кухню и отметили общую привлекательность и доступность региона для туризма.Их путешествие продлилось всего один день, но они обещали приехать еще не один раз.
https://ria.ru/20250717/egipet-2029619952.html
россия
республика дагестан
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россия, республика дагестан, дербент, туризм
Россия, Республика Дагестан, Дербент, Туризм, Туризм
Американцы рассказали о путешествии в один из российских регионов
Блогеры Молли и Мэтт рассказали о путешествии в Дагестан