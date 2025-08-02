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Американцы рассказали о путешествии в один из российских регионов - РИА Новости, 02.08.2025
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Туризм
 
06:27 02.08.2025 (обновлено: 13:54 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/puteshestvie-2032945918.html
Американцы рассказали о путешествии в один из российских регионов
Американцы рассказали о путешествии в один из российских регионов - РИА Новости, 02.08.2025
Американцы рассказали о путешествии в один из российских регионов
Поездка в Дагестан произвела большое впечатление на американских блогеров-путешественников Молли и Мэтта, о чем они рассказали на своем YouTube-канале Dabble... РИА Новости, 02.08.2025
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россия
республика дагестан
дербент
туризм
туризм
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Поездка в Дагестан произвела большое впечатление на американских блогеров-путешественников Молли и Мэтта, о чем они рассказали на своем YouTube-канале Dabble and Travel."Жаль, что у нас всего один день в Дагестане. Здесь столько всего интересного: например, Дербент, старейший город России, или монстр Каспия — старый советский самолет-амфибия на берегу моря. Есть много колоритных поселений и даже экстремальных развлечений. Если вы любите прыжки на веревке, вы обязаны сюда приехать", — поделились они.Блогеры также высоко оценили местную кухню и отметили общую привлекательность и доступность региона для туризма.Их путешествие продлилось всего один день, но они обещали приехать еще не один раз.
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россия
республика дагестан
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россия, республика дагестан, дербент, туризм
Россия, Республика Дагестан, Дербент, Туризм, Туризм
Американцы рассказали о путешествии в один из российских регионов

Блогеры Молли и Мэтт рассказали о путешествии в Дагестан

Блогеры-путешественники Мэтт и Молли
Блогеры-путешественники Мэтт и Молли - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Блогеры-путешественники Мэтт и Молли. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Поездка в Дагестан произвела большое впечатление на американских блогеров-путешественников Молли и Мэтта, о чем они рассказали на своем YouTube-канале Dabble and Travel.
"Жаль, что у нас всего один день в Дагестане. Здесь столько всего интересного: например, Дербент, старейший город России, или монстр Каспия — старый советский самолет-амфибия на берегу моря. Есть много колоритных поселений и даже экстремальных развлечений. Если вы любите прыжки на веревке, вы обязаны сюда приехать", — поделились они.
Блогеры также высоко оценили местную кухню и отметили общую привлекательность и доступность региона для туризма.
Их путешествие продлилось всего один день, но они обещали приехать еще не один раз.
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ТуризмРоссияРеспублика ДагестанДербентТуризм
 
 
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