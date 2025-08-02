https://ria.ru/20250802/pozhar-2033013519.html
В Киевской области только спустя сутки ликвидировали масштабный пожар
В Киевской области только спустя сутки ликвидировали масштабный пожар - РИА Новости, 02.08.2025
В Киевской области только спустя сутки ликвидировали масштабный пожар
В городе Белая Церковь Киевской области только утром в субботу был полностью ликвидирован масштабный пожар на территории промышленного объекта, начавшийся в... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T17:46:00+03:00
2025-08-02T17:46:00+03:00
2025-08-02T17:46:00+03:00
в мире
белая церковь (город)
киевская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В городе Белая Церковь Киевской области только утром в субботу был полностью ликвидирован масштабный пожар на территории промышленного объекта, начавшийся в ночь на 1 августа, сообщает украинское издание "Страна.ua". Накануне украинский телеканал ТСН сообщал о взрывах, прогремевших в Белой Церкви на фоне воздушной тревоги в ряде районов Киевской области. "В Белой Церкви только сегодня утром потушили масштабный пожар на территории промышленного объекта… Огонь охватил площадь около 10 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250802/kamchatka-2032968020.html
белая церковь (город)
киевская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белая церковь (город), киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Белая Церковь (город), Киевская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киевской области только спустя сутки ликвидировали масштабный пожар
В городе Белая Церковь Киевской области спустя сутки потушили масштабный пожар