https://ria.ru/20250802/pozhar-2033013519.html

В Киевской области только спустя сутки ликвидировали масштабный пожар

В Киевской области только спустя сутки ликвидировали масштабный пожар - РИА Новости, 02.08.2025

В Киевской области только спустя сутки ликвидировали масштабный пожар

В городе Белая Церковь Киевской области только утром в субботу был полностью ликвидирован масштабный пожар на территории промышленного объекта, начавшийся в... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T17:46:00+03:00

2025-08-02T17:46:00+03:00

2025-08-02T17:46:00+03:00

в мире

белая церковь (город)

киевская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В городе Белая Церковь Киевской области только утром в субботу был полностью ликвидирован масштабный пожар на территории промышленного объекта, начавшийся в ночь на 1 августа, сообщает украинское издание "Страна.ua". Накануне украинский телеканал ТСН сообщал о взрывах, прогремевших в Белой Церкви на фоне воздушной тревоги в ряде районов Киевской области. "В Белой Церкви только сегодня утром потушили масштабный пожар на территории промышленного объекта… Огонь охватил площадь около 10 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250802/kamchatka-2032968020.html

белая церковь (город)

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в мире, белая церковь (город), киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины