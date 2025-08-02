https://ria.ru/20250802/pozhar-2032933449.html
В Долгопрудном локализовали пожар в жилом доме
В Долгопрудном локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 02.08.2025
В Долгопрудном локализовали пожар в жилом доме
Пожар в жилом доме в поселке Набережный подмосковного городского округа Долгопрудный локализован, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T01:34:00+03:00
2025-08-02T01:34:00+03:00
2025-08-02T01:34:00+03:00
происшествия
долгопрудный
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98558/94/985589494_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a205ab81edbe0d7d81d85068d693afc3.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пожар в жилом доме в поселке Набережный подмосковного городского округа Долгопрудный локализован, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что пожар произошел в жилом доме в поселке Набережный подмосковного городского округа Долгопрудный на площади 225 квадратных метров, пострадавших нет. К тушению привлечены пять единиц техники и 27 человек личного состава. "Пожар локализован, продолжаются работы по ликвидации открытого горения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250801/pozhar-2032758442.html
долгопрудный
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98558/94/985589494_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_211278950e0887dd2e871942d109d63c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, долгопрудный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Долгопрудный, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Долгопрудном локализовали пожар в жилом доме
Пожар в жилом доме в подмосковном поселке Набережный локализовали