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В Долгопрудном локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 02.08.2025
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01:34 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/pozhar-2032933449.html
В Долгопрудном локализовали пожар в жилом доме
В Долгопрудном локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 02.08.2025
В Долгопрудном локализовали пожар в жилом доме
Пожар в жилом доме в поселке Набережный подмосковного городского округа Долгопрудный локализован, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T01:34:00+03:00
2025-08-02T01:34:00+03:00
происшествия
долгопрудный
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пожар в жилом доме в поселке Набережный подмосковного городского округа Долгопрудный локализован, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что пожар произошел в жилом доме в поселке Набережный подмосковного городского округа Долгопрудный на площади 225 квадратных метров, пострадавших нет. К тушению привлечены пять единиц техники и 27 человек личного состава. "Пожар локализован, продолжаются работы по ликвидации открытого горения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250801/pozhar-2032758442.html
долгопрудный
россия
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происшествия, долгопрудный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Долгопрудный, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Долгопрудном локализовали пожар в жилом доме

Пожар в жилом доме в подмосковном поселке Набережный локализовали

© РИА Новости / Элеонора ЧернаяТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Элеонора Черная
Тушение пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пожар в жилом доме в поселке Набережный подмосковного городского округа Долгопрудный локализован, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что пожар произошел в жилом доме в поселке Набережный подмосковного городского округа Долгопрудный на площади 225 квадратных метров, пострадавших нет. К тушению привлечены пять единиц техники и 27 человек личного состава.
"Пожар локализован, продолжаются работы по ликвидации открытого горения", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияДолгопрудныйРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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