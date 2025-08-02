https://ria.ru/20250802/pozhar-2032933449.html

В Долгопрудном локализовали пожар в жилом доме

В Долгопрудном локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 02.08.2025

В Долгопрудном локализовали пожар в жилом доме

Пожар в жилом доме в поселке Набережный подмосковного городского округа Долгопрудный локализован, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T01:34:00+03:00

2025-08-02T01:34:00+03:00

2025-08-02T01:34:00+03:00

происшествия

долгопрудный

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98558/94/985589494_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a205ab81edbe0d7d81d85068d693afc3.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пожар в жилом доме в поселке Набережный подмосковного городского округа Долгопрудный локализован, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что пожар произошел в жилом доме в поселке Набережный подмосковного городского округа Долгопрудный на площади 225 квадратных метров, пострадавших нет. К тушению привлечены пять единиц техники и 27 человек личного состава. "Пожар локализован, продолжаются работы по ликвидации открытого горения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250801/pozhar-2032758442.html

долгопрудный

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, долгопрудный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)