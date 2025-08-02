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Четыре поезда в сообщении с Крымом задерживаются в пути - РИА Новости, 02.08.2025
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20:33 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/poezda-2033028322.html
Четыре поезда в сообщении с Крымом задерживаются в пути
Четыре поезда в сообщении с Крымом задерживаются в пути - РИА Новости, 02.08.2025
Четыре поезда в сообщении с Крымом задерживаются в пути
Четыре поезда в сообщении с Крымским полуостровом, три из которых следуют из Крыма и один - в направлении полуострова, задерживаются в пути, сообщает... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T20:33:00+03:00
2025-08-02T20:33:00+03:00
республика крым
севастополь
москва
гранд сервис экспресс
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Четыре поезда в сообщении с Крымским полуостровом, три из которых следуют из Крыма и один - в направлении полуострова, задерживаются в пути, сообщает компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс". В субботу в "Гранд сервис экспрессе" заявили о девяти задержанных поездах в Крым и пяти из полуострова. Позднее число сократилось до пяти: один - в Крым, четыре - из полуострова. "В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 19.00 мск: в Крым: №183 Мурманск - Севастополь отправлением 31 июля, задержка - шесть часов. Из Крыма: №008 Севастополь - Санкт-Петербург отправлением 1 августа, задержка - 2,5 часа; №068 Симферополь - Москва отправлением 1 августа, задержка - около двух часов; №174 Евпатория - Москва отправлением 1 августа, задержка - 30 минут", - говорится в сообщении компании. Перевозчик уточняет, что остальные поезда, о задержке которых говорилось ранее, введены в график или прибыли на станции назначения. Компания добавляет, что время задержки поездов в пути может измениться, перевозчик использует все возможности по сокращению времени задержки. "Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отмечается в сообщении компании.
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республика крым, севастополь, москва, гранд сервис экспресс
Республика Крым, Севастополь, Москва, Гранд Сервис Экспресс
Четыре поезда в сообщении с Крымом задерживаются в пути

"Гранд сервис экспресс": задерживаются 3 поезда из Крыма и один на полуостров

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоезд Крымской железной дороги
Поезд Крымской железной дороги - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поезд Крымской железной дороги. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Четыре поезда в сообщении с Крымским полуостровом, три из которых следуют из Крыма и один - в направлении полуострова, задерживаются в пути, сообщает компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс".
В субботу в "Гранд сервис экспрессе" заявили о девяти задержанных поездах в Крым и пяти из полуострова. Позднее число сократилось до пяти: один - в Крым, четыре - из полуострова.
«
"В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 19.00 мск: в Крым: №183 Мурманск - Севастополь отправлением 31 июля, задержка - шесть часов. Из Крыма: №008 Севастополь - Санкт-Петербург отправлением 1 августа, задержка - 2,5 часа; №068 Симферополь - Москва отправлением 1 августа, задержка - около двух часов; №174 Евпатория - Москва отправлением 1 августа, задержка - 30 минут", - говорится в сообщении компании.
Перевозчик уточняет, что остальные поезда, о задержке которых говорилось ранее, введены в график или прибыли на станции назначения. Компания добавляет, что время задержки поездов в пути может измениться, перевозчик использует все возможности по сокращению времени задержки.
"Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отмечается в сообщении компании.
Железная дорога с поездами - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Пять поездов "Таврия" задерживаются в пути следования
Вчера, 16:36
 
Республика КрымСевастопольМоскваГранд Сервис Экспресс
 
 
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