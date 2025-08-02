Четыре поезда в сообщении с Крымом задерживаются в пути
"Гранд сервис экспресс": задерживаются 3 поезда из Крыма и один на полуостров
Поезд Крымской железной дороги. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Четыре поезда в сообщении с Крымским полуостровом, три из которых следуют из Крыма и один - в направлении полуострова, задерживаются в пути, сообщает компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс".
В субботу в "Гранд сервис экспрессе" заявили о девяти задержанных поездах в Крым и пяти из полуострова. Позднее число сократилось до пяти: один - в Крым, четыре - из полуострова.
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"В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 19.00 мск: в Крым: №183 Мурманск - Севастополь отправлением 31 июля, задержка - шесть часов. Из Крыма: №008 Севастополь - Санкт-Петербург отправлением 1 августа, задержка - 2,5 часа; №068 Симферополь - Москва отправлением 1 августа, задержка - около двух часов; №174 Евпатория - Москва отправлением 1 августа, задержка - 30 минут", - говорится в сообщении компании.
Перевозчик уточняет, что остальные поезда, о задержке которых говорилось ранее, введены в график или прибыли на станции назначения. Компания добавляет, что время задержки поездов в пути может измениться, перевозчик использует все возможности по сокращению времени задержки.
"Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отмечается в сообщении компании.