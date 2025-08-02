https://ria.ru/20250802/poezda-2033028322.html

Четыре поезда в сообщении с Крымом задерживаются в пути

Четыре поезда в сообщении с Крымом задерживаются в пути - РИА Новости, 02.08.2025

Четыре поезда в сообщении с Крымом задерживаются в пути

Четыре поезда в сообщении с Крымским полуостровом, три из которых следуют из Крыма и один - в направлении полуострова, задерживаются в пути, сообщает... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T20:33:00+03:00

2025-08-02T20:33:00+03:00

2025-08-02T20:33:00+03:00

республика крым

севастополь

москва

гранд сервис экспресс

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Четыре поезда в сообщении с Крымским полуостровом, три из которых следуют из Крыма и один - в направлении полуострова, задерживаются в пути, сообщает компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс". В субботу в "Гранд сервис экспрессе" заявили о девяти задержанных поездах в Крым и пяти из полуострова. Позднее число сократилось до пяти: один - в Крым, четыре - из полуострова. "В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 19.00 мск: в Крым: №183 Мурманск - Севастополь отправлением 31 июля, задержка - шесть часов. Из Крыма: №008 Севастополь - Санкт-Петербург отправлением 1 августа, задержка - 2,5 часа; №068 Симферополь - Москва отправлением 1 августа, задержка - около двух часов; №174 Евпатория - Москва отправлением 1 августа, задержка - 30 минут", - говорится в сообщении компании. Перевозчик уточняет, что остальные поезда, о задержке которых говорилось ранее, введены в график или прибыли на станции назначения. Компания добавляет, что время задержки поездов в пути может измениться, перевозчик использует все возможности по сокращению времени задержки. "Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отмечается в сообщении компании.

https://ria.ru/20250802/tavriya-2033005192.html

республика крым

севастополь

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика крым, севастополь, москва, гранд сервис экспресс