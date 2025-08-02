https://ria.ru/20250802/podmoskove-2032955575.html

В Подмосковье за сутки выпала месячная норма осадков

В Подмосковье за сутки выпала месячная норма осадков - РИА Новости, 02.08.2025

В Подмосковье за сутки выпала месячная норма осадков

Месячная норма осадков выпала местами в Подмосковье за сутки, в Москве - до 35% от нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T08:59:00+03:00

2025-08-02T08:59:00+03:00

2025-08-02T12:11:00+03:00

московская область (подмосковье)

москва

строгино

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Месячная норма осадков выпала местами в Подмосковье за сутки, в Москве - до 35% от нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Подмосковье за сутки выпало больше месячной нормы осадков, в Москве местами - 35%. За минувшие сутки в Москве на ВДНХ выпало 8 миллиметров осадков, на Балчуге – 12 миллиметров, Строгино – 14 миллиметров, МГУ – 19 миллиметров, Бутово – 28 миллиметров при месячной норме 78 миллиметров", - сказал он. Синоптик отметил, что в Московской области аномальные дожди зафиксированы в Волоколамске, где выпало 86 миллиметров при норме августа в 77 миллиметров. "Ново-Иерусалим – 84 миллиметра, Подмосковная - 43 миллиметра, Кашира – 64 миллиметра, Немчиновка – 36 миллиметров, Внуково – 23 миллиметра", - добавил Тишковец.Как уточнил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, лидером ночных осадков оказался Талдом, там выпало 32 миллиметра дождя или чуть меньше половины от нормы августа. По его словам, учитывая, что 1 августа там выпало менее 1 миллиметра осадков, из ряда претендентов на "месячную норму" он выпадает."В Ново-Иерусалиме в осадкомеры за ночь попало 3 миллиметра дождя, что вместе с первоавгустовскими дождями составляет 51 миллиметр или три четверти (76%) от месячной нормы", - рассказал Леус в своем Telegram-канале.Синоптик отметил, что столько же дождей принесла минувшая ночь и в Волоколамск, за последние 36 часов там пролилось 47,4 миллиметра осадков или около двух третей (62%) от нормы августа. Третье место заняла Кашира, там выпало 43 миллиметра осадков, а ночь добавила всего 0,7 миллиметра дождя, что тоже далеко от месячной норм."Существенно пополнила за ночь копилку небесной влаги Подмосковная – там выпало 14 миллиметров осадков, итого – 42 миллиметра за полтора суток. В Новой Москве с 30 до 50 миллиметров выросло количество осадков во Внуково, с 14 до 28 миллиметров – в Бутово. До 14 миллиметров за 36 часов увеличилось количество дождей на Балчуге и до 9 миллиметров – на базовой метеостанции столицы, ВДНХ", - уточнил Леус.По его данным, не только за сутки, но и за 36 часов, количество выпавших осадков ни на одной из метеостанций столичного региона не превысило месячной нормы.

https://ria.ru/20250801/pogoda-2032737561.html

https://ria.ru/20250729/vrach-2032052892.html

московская область (подмосковье)

москва

строгино

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Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), москва, строгино, евгений тишковец, погода