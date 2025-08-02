https://ria.ru/20250802/pobeda-2032982008.html
"Победа" обжалует отказ в регистрации на выборах в ЕСПЧ
"Победа" обжалует отказ в регистрации на выборах в ЕСПЧ - РИА Новости, 02.08.2025
"Победа" обжалует отказ в регистрации на выборах в ЕСПЧ
Избирательный блок "Победа" намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека решение судебных инстанций Молдавии об отказе в регистрации для участия в... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T13:21:00+03:00
2025-08-02T13:21:00+03:00
2025-08-02T13:22:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
василий боля
евгения гуцул
европейский суд по правам человека (еспч)
московский комсомолец
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КИШИНЕВ, 2 авг - РИА Новости. Избирательный блок "Победа" намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека решение судебных инстанций Молдавии об отказе в регистрации для участия в выборах, заявил депутат парламента Василий Боля. Ранее Высшая судебная палата (ВСБ) Молдавии оставила в силе решение ЦИК об отказе в регистрации оппозиционного политблока "Победа". "Мы будем оспаривать это решение в международных инстанциях и обязательно обратимся в ЕСПЧ. Молдова уже была осуждена за подобные дела", - сказал Боля, комментируя решение верховного суда.Представитель блока подверг критике работу национальных судебных органов. "Ситуация такова - мы в республике, где в наших судебных инстанциях простым гражданам не добиться правды", - заявил он. По словам Боли, ВСП без каких-либо дополнительных объяснений подтвердила отказ, повторив те "ошибочные заключения", которые были даны в апелляционной палате. Депутат сообщил, что партии, входящие в блок, рассмотрят возможность самостоятельного участия в избирательной кампании. "Дальше партии, которые входят в блок, примут решение, как они поступят дальше и будут ли участвовать в выборах самостоятельно", - отметил Боля. Ранее центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации оппозиционному блоку "Победа" для участия в парламентских выборах 28 сентября. Представитель "Победы" депутат Василий Боля назвал решение комиссии политически мотивированным. Оппозиционный блок подал жалобу на решение ЦИК в суд. По мнению представителей блока, власти используют формальные предлоги для недопуска оппозиционных сил к избирательному процессу. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250802/vybory-2032966395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, василий боля, евгения гуцул, европейский суд по правам человека (еспч), московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Василий Боля, Евгения Гуцул, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Московский комсомолец
"Победа" обжалует отказ в регистрации на выборах в ЕСПЧ
Избирательный блок "Победа" обжалует отказ в регистрации на выборах в ЕСПЧ
КИШИНЕВ, 2 авг - РИА Новости. Избирательный блок "Победа" намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека решение судебных инстанций Молдавии об отказе в регистрации для участия в выборах, заявил депутат парламента Василий Боля.
Ранее Высшая судебная палата (ВСБ) Молдавии
оставила в силе решение ЦИК об отказе в регистрации оппозиционного политблока "Победа".
"Мы будем оспаривать это решение в международных инстанциях и обязательно обратимся в ЕСПЧ
. Молдова уже была осуждена за подобные дела", - сказал Боля
, комментируя решение верховного суда.
Представитель блока подверг критике работу национальных судебных органов.
"Ситуация такова - мы в республике, где в наших судебных инстанциях простым гражданам не добиться правды", - заявил он.
По словам Боли, ВСП без каких-либо дополнительных объяснений подтвердила отказ, повторив те "ошибочные заключения", которые были даны в апелляционной палате.
Депутат сообщил, что партии, входящие в блок, рассмотрят возможность самостоятельного участия в избирательной кампании.
"Дальше партии, которые входят в блок, примут решение, как они поступят дальше и будут ли участвовать в выборах самостоятельно", - отметил Боля.
Ранее центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации оппозиционному блоку "Победа" для участия в парламентских выборах 28 сентября. Представитель "Победы" депутат Василий Боля назвал решение комиссии политически мотивированным. Оппозиционный блок подал жалобу на решение ЦИК в суд. По мнению представителей блока, власти используют формальные предлоги для недопуска оппозиционных сил к избирательному процессу.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул
, в аэропорту Кишинева
задерживают депутатов за посещение России
, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова
, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца
", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.