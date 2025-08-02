https://ria.ru/20250802/peregovory-2032931838.html

"Он уперся": в Киеве жестко высказались о переговорах России и Украины

"Он уперся": в Киеве жестко высказались о переговорах России и Украины - РИА Новости, 02.08.2025

"Он уперся": в Киеве жестко высказались о переговорах России и Украины

Позиция Владимира Зеленского по переговорам с Россией полностью оторвана от реальности и ничем не обоснована, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T01:11:00+03:00

2025-08-02T01:11:00+03:00

2025-08-02T12:41:00+03:00

в мире

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владимир зеленский

олег соскин

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Позиция Владимира Зеленского по переговорам с Россией полностью оторвана от реальности и ничем не обоснована, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."Группы (три рабочие группы, предложенные Россией на переговорах в Стамбуле. — Прим. ред.) так и не созданы. Не принято решение о возвращении трех тысяч тел украинских солдат. Не желает Зеленский разработать модель перемирия для сбора раненых и убитых. В Часовом Яре сколько украинцев перебили, там же очень много. <…> Зеленский полностью отбрасывает вот этот фактор переговорного процесса", — сказал он.Аналитик также поразился позиции Зеленского, который постоянно требует встречи глав государств и отрицает какие-либо уступки. По его словам, у киевского режима нет вообще никаких оснований для такой твердой позиции, в том числе из-за ситуации на фронте."Можно же вести переговоры и начинать решать вопросы. Тем более есть два меморандума, в их рамках можно начинать общаться и говорить. Почему это не делается? Зеленский уперся и стоит на одной позиции. <…> Причем если начать работу групп, можно же выйти на какие-то элементы значительного понижения, а Зеленский этого не желает", — заключил Соскин.Переговоры Москвы и КиеваТретий раунд переговоров России и Украины прошел 23 июля в Стамбуле, он продлился около часа.Стороны договорились продолжить обмен военнопленными и телами погибших. Также прозвучали предложения о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.Глава российской делегации Владимир Мединский выразил надежду на продолжение контактов с Киевом не только на уровне делегаций. Москва предложила создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.В пятницу президент России Владимир Путин на неформальной встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул необходимость установления долгосрочного мира — без временных ограничений. Он также заявил, что условия Москвы, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными.Владимир Зеленский отреагировал на слова Путина и заявил, что Украина готова к переговорам, но уже на уровне лидеров государств.

https://ria.ru/20250801/putin-2032874015.html

https://ria.ru/20250802/zelenskiy-2032929616.html

https://ria.ru/20250801/zelenskiy-2032906353.html

https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html

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