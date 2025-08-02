"Он уперся": в Киеве жестко высказались о переговорах России и Украины
Соскин: Зеленский уперся и стоит на одной позиции, не признавая реальность
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Позиция Владимира Зеленского по переговорам с Россией полностью оторвана от реальности и ничем не обоснована, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.
"Группы (три рабочие группы, предложенные Россией на переговорах в Стамбуле. — Прим. ред.) так и не созданы. Не принято решение о возвращении трех тысяч тел украинских солдат. Не желает Зеленский разработать модель перемирия для сбора раненых и убитых. В Часовом Яре сколько украинцев перебили, там же очень много. <…> Зеленский полностью отбрасывает вот этот фактор переговорного процесса", — сказал он.
Аналитик также поразился позиции Зеленского, который постоянно требует встречи глав государств и отрицает какие-либо уступки. По его словам, у киевского режима нет вообще никаких оснований для такой твердой позиции, в том числе из-за ситуации на фронте.
"Можно же вести переговоры и начинать решать вопросы. Тем более есть два меморандума, в их рамках можно начинать общаться и говорить. Почему это не делается? Зеленский уперся и стоит на одной позиции. <…> Причем если начать работу групп, можно же выйти на какие-то элементы значительного понижения, а Зеленский этого не желает", — заключил Соскин.
Переговоры Москвы и Киева
Третий раунд переговоров России и Украины прошел 23 июля в Стамбуле, он продлился около часа.
Стороны договорились продолжить обмен военнопленными и телами погибших. Также прозвучали предложения о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.
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Глава российской делегации Владимир Мединский выразил надежду на продолжение контактов с Киевом не только на уровне делегаций. Москва предложила создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
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