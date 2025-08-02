Рейтинг@Mail.ru
Пентагон заключил контракт с крупнейшим в мире производителем вооружений - РИА Новости, 02.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:56 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/pentagon-2032937584.html
Пентагон заключил контракт с крупнейшим в мире производителем вооружений
Пентагон заключил контракт с крупнейшим в мире производителем вооружений - РИА Новости, 02.08.2025
Пентагон заключил контракт с крупнейшим в мире производителем вооружений
Пентагон сообщил о заключении 20-летнего контракта с корпорацией RTX, крупнейшим в мире производителем вооружений и аэрокосмических систем, на сумму до 50... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T02:56:00+03:00
2025-08-02T02:56:00+03:00
в мире
сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Пентагон сообщил о заключении 20-летнего контракта с корпорацией RTX, крупнейшим в мире производителем вооружений и аэрокосмических систем, на сумму до 50 миллиардов долларов. "Корпорация RTX (город Арлингтон, штат Вирджиния) получила рамочный контракт с максимальной суммой до 50 миллиардов долларов США на поставку систем RTX и конечной продукции, запасных частей, предоставление услуг и другие виды поддержки - в соответствии с установленными условиями и положениями контракта", - говорится в заявлении Пентагона. Уточняется, что работы по контракту будут осуществляться как на территории континентальных Соединённых Штатов, так за её пределами. "Это 20-летний контракт без опционных периодов... Срок завершения выполнения контракта - 31 июля 2045 года", - добавили в министерстве обороны США. Заказчиками по данному контракту выступают армия США, агентство оборонной логистики и министерство обороны Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20250801/pentagon-2032759075.html
https://ria.ru/20250801/pentagon-2032742835.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
Пентагон заключил контракт с крупнейшим в мире производителем вооружений

Пентагон заключил контракт с корпорацией RTX на сумму до 50 миллиардов долларов

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Пентагон сообщил о заключении 20-летнего контракта с корпорацией RTX, крупнейшим в мире производителем вооружений и аэрокосмических систем, на сумму до 50 миллиардов долларов.
"Корпорация RTX (город Арлингтон, штат Вирджиния) получила рамочный контракт с максимальной суммой до 50 миллиардов долларов США на поставку систем RTX и конечной продукции, запасных частей, предоставление услуг и другие виды поддержки - в соответствии с установленными условиями и положениями контракта", - говорится в заявлении Пентагона.
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Пентагон выделил деньги на поддержку ЗРК Patriot для Украины
1 августа, 07:15
Уточняется, что работы по контракту будут осуществляться как на территории континентальных Соединённых Штатов, так за её пределами.
"Это 20-летний контракт без опционных периодов... Срок завершения выполнения контракта - 31 июля 2045 года", - добавили в министерстве обороны США.
Заказчиками по данному контракту выступают армия США, агентство оборонной логистики и министерство обороны Соединенных Штатов.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Пентагон заключил контракт с Raytheon на производство ракет для Украины
1 августа, 02:26
 
В миреСШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала