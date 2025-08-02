https://ria.ru/20250802/pentagon-2032937584.html

Пентагон заключил контракт с крупнейшим в мире производителем вооружений

Пентагон заключил контракт с крупнейшим в мире производителем вооружений - РИА Новости, 02.08.2025

Пентагон заключил контракт с крупнейшим в мире производителем вооружений

Пентагон сообщил о заключении 20-летнего контракта с корпорацией RTX, крупнейшим в мире производителем вооружений и аэрокосмических систем, на сумму до 50... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T02:56:00+03:00

2025-08-02T02:56:00+03:00

2025-08-02T02:56:00+03:00

в мире

сша

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Пентагон сообщил о заключении 20-летнего контракта с корпорацией RTX, крупнейшим в мире производителем вооружений и аэрокосмических систем, на сумму до 50 миллиардов долларов. "Корпорация RTX (город Арлингтон, штат Вирджиния) получила рамочный контракт с максимальной суммой до 50 миллиардов долларов США на поставку систем RTX и конечной продукции, запасных частей, предоставление услуг и другие виды поддержки - в соответствии с установленными условиями и положениями контракта", - говорится в заявлении Пентагона. Уточняется, что работы по контракту будут осуществляться как на территории континентальных Соединённых Штатов, так за её пределами. "Это 20-летний контракт без опционных периодов... Срок завершения выполнения контракта - 31 июля 2045 года", - добавили в министерстве обороны США. Заказчиками по данному контракту выступают армия США, агентство оборонной логистики и министерство обороны Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20250801/pentagon-2032759075.html

https://ria.ru/20250801/pentagon-2032742835.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, министерство обороны сша