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В августе увеличится накопительная пенсия россиян - РИА Новости, 02.08.2025
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02:59 02.08.2025 (обновлено: 07:17 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/pensija-2032937753.html
В августе увеличится накопительная пенсия россиян
В августе увеличится накопительная пенсия россиян - РИА Новости, 02.08.2025
В августе увеличится накопительная пенсия россиян
Накопительная пенсия россиян увеличится с 1 августа на 10,98%, а срочные пенсионные выплаты - на 11,32%, сообщили РИА Новости в Социальном фонде России. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T02:59:00+03:00
2025-08-02T07:17:00+03:00
общество
россия
пенсия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Накопительная пенсия россиян увеличится с 1 августа на 10,98%, а срочные пенсионные выплаты - на 11,32%, сообщили РИА Новости в Социальном фонде России. "В минувшем году управляющие компании успешно инвестировали средства пенсионных накоплений, и это позволило провести индексацию размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Процент индексации будет выше, чем в прошлом: накопительные пенсии будут индексированы на 10,98% (против 7% в 2024), срочные пенсионные выплаты – на 11,32% (против 6,92%)", - говорится в сообщении. Отмечается, что соответствующие перерасчеты будут сделаны проактивно, никаких заявлений подавать не нужно. Средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 1,4 тысяч рублей в месяц, а срочной пенсионной выплаты – 2,6 тысяч рублей в месяц. Социальный фонд также продолжит начислять доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, которые были назначены в течение прошлого года.
https://ria.ru/20250802/pensija-2032935491.html
https://ria.ru/20250801/pensiya-2032735581.html
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общество, россия, пенсия
Общество, Россия, Пенсия
В августе увеличится накопительная пенсия россиян

Накопительная пенсия россиян увеличится с 1 августа на 10,98 процента

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Накопительная пенсия россиян увеличится с 1 августа на 10,98%, а срочные пенсионные выплаты - на 11,32%, сообщили РИА Новости в Социальном фонде России.
"В минувшем году управляющие компании успешно инвестировали средства пенсионных накоплений, и это позволило провести индексацию размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Процент индексации будет выше, чем в прошлом: накопительные пенсии будут индексированы на 10,98% (против 7% в 2024), срочные пенсионные выплаты – на 11,32% (против 6,92%)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что соответствующие перерасчеты будут сделаны проактивно, никаких заявлений подавать не нужно. Средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 1,4 тысяч рублей в месяц, а срочной пенсионной выплаты – 2,6 тысяч рублей в месяц.
Социальный фонд также продолжит начислять доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, которые были назначены в течение прошлого года.
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