https://ria.ru/20250802/pensija-2032937753.html

В августе увеличится накопительная пенсия россиян

В августе увеличится накопительная пенсия россиян - РИА Новости, 02.08.2025

В августе увеличится накопительная пенсия россиян

Накопительная пенсия россиян увеличится с 1 августа на 10,98%, а срочные пенсионные выплаты - на 11,32%, сообщили РИА Новости в Социальном фонде России. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T02:59:00+03:00

2025-08-02T02:59:00+03:00

2025-08-02T07:17:00+03:00

общество

россия

пенсия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Накопительная пенсия россиян увеличится с 1 августа на 10,98%, а срочные пенсионные выплаты - на 11,32%, сообщили РИА Новости в Социальном фонде России. "В минувшем году управляющие компании успешно инвестировали средства пенсионных накоплений, и это позволило провести индексацию размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Процент индексации будет выше, чем в прошлом: накопительные пенсии будут индексированы на 10,98% (против 7% в 2024), срочные пенсионные выплаты – на 11,32% (против 6,92%)", - говорится в сообщении. Отмечается, что соответствующие перерасчеты будут сделаны проактивно, никаких заявлений подавать не нужно. Средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 1,4 тысяч рублей в месяц, а срочной пенсионной выплаты – 2,6 тысяч рублей в месяц. Социальный фонд также продолжит начислять доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, которые были назначены в течение прошлого года.

https://ria.ru/20250802/pensija-2032935491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, пенсия