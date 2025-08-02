https://ria.ru/20250802/pensija-2032935491.html

Депутат рассказал, на какую пенсию можно рассчитывать, если не работать

Депутат рассказал, на какую пенсию можно рассчитывать, если не работать - РИА Новости, 02.08.2025

Депутат рассказал, на какую пенсию можно рассчитывать, если не работать

Пенсия человека, который нигде не работал, составит не менее 15 тысяч рублей в 2025 году благодаря федеральной социальной доплате, сообщил РИА Новости депутат... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T02:17:00+03:00

2025-08-02T02:17:00+03:00

2025-08-02T02:17:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

алексей говырин

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пенсия человека, который нигде не работал, составит не менее 15 тысяч рублей в 2025 году благодаря федеральной социальной доплате, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "Наше государство поддерживает всех без исключения пожилых граждан страны. Если человек по каким-то причинам не работал, то он получает социальную пенсию в размере 8824 плюс доплату. Доплату ему делают региональную либо федеральную до прожиточного минимума. Федеральную дают, если региональный прожиточный минимум не достигает федерального, а региональную - если региональный прожиточный минимум выше федерального прожиточного минимума, который на 2025 год для пенсионеров - 15 250 рублей", - заявил РИА Новости Говырин. По его словам, если пенсионер неработающий и его пенсия не достигает прожиточного минимума, ему поможет государство с помощью федеральной социальной доплаты. "Если пенсионер москвич или житель Московской области, нужно будет воспользоваться региональными виртуальными госсервисами или посетить Социальный фонд либо МФЦ "Мои документы". Но жители регионов могут оформить федеральную выплату через сайт "Госуслуги". Из госбюджета такому пенсионеру будет приходить сумма, которая дополнит размер его пенсии до прожиточного минимума", - отметил депутат.

https://ria.ru/20250801/pensiya-2032735581.html

https://ria.ru/20250802/pensiya-2032929151.html

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Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), алексей говырин, госдума рф, единая россия