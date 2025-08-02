https://ria.ru/20250802/oman-2033010995.html

В Омане построят газопровод стоимостью 270 миллионов долларов

В Омане построят газопровод стоимостью 270 миллионов долларов - РИА Новости, 02.08.2025

В Омане построят газопровод стоимостью 270 миллионов долларов

Султанат Оман объявил о строительстве нового газопровода стоимостью более чем 270 миллионов долларов и с пропускной способностью в 13 миллионов кубических... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T17:27:00+03:00

2025-08-02T17:27:00+03:00

2025-08-02T17:27:00+03:00

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БЕЙРУТ, 2 авг - РИА Новости. Султанат Оман объявил о строительстве нового газопровода стоимостью более чем 270 миллионов долларов и с пропускной способностью в 13 миллионов кубических метров в сутки в рамках развития государственной энергетической инфраструктуры, передает оманское государственное агентство ONA. "Проект предусматривает строительство газопровода диаметром 42 дюйма и протяженностью 193 километра, который будет пролегать от района Фахуд в провинции Ибри (мухафаза аз-Захира) до провинции Сухар (мухафаза Северная Батина), с дополнительной ответвленной линией, обслуживающей промышленную зону в Ибри... Проект строительства газопровода, пролегающего от промышленного порта Сухар, охватывает около 13 миллионов кубических метров газа в сутки", - говорится в сообщении агентства. По данным ONA, контракт на выполнение строительных работ был передан компании OQ Gas Networks, специализирующейся на управлении газораспределительными сетями и основной инфраструктурой для транспортировки газа. В результате конкурсных торгов OQ Gas Networks заключила контракт на сумму более чем 270 миллионов долларов на выполнение инженерных работ, закупок и строительства с фирмой Petrojayt и ее партнерами, уточняет агентство. Также был заключен контракт на поставку труб с организацией Jindal Saw Limited, добавляет ONA. "Ожидается, что проект будет завершен в течение 24 месяцев. Он позволит увеличить протяженность национальной газовой сети на 4,5% и составит около 9,5% от базовой стоимости регулируемых активов, что подчеркивает его значимость в рамках энергетической инфраструктуры султаната", - отмечает агентство.

https://ria.ru/20250802/ukraina-2033000240.html

https://ria.ru/20250517/gazoprovod-2017583539.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оман, в мире