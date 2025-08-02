Рейтинг@Mail.ru
Мужчина, напавший с ножом на родственников в Москве, состоял на учете в ПНД - РИА Новости, 02.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/napadenie-2032991171.html
Мужчина, напавший с ножом на родственников в Москве, состоял на учете в ПНД
Мужчина, напавший с ножом на родственников в Москве, состоял на учете в ПНД - РИА Новости, 02.08.2025
Мужчина, напавший с ножом на родственников в Москве, состоял на учете в ПНД
Парень, напавший с ножом на родных на юго-западе Москвы, по предварительным данным, состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T14:51:00+03:00
2025-08-02T14:51:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152049/18/1520491862_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_bd0c412edb1cf99ac48fe61b1c975bc4.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Парень, напавший с ножом на родных на юго-западе Москвы, по предварительным данным, состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в субботу столичный департамент здравоохранения сообщил, что три человека пострадали, один скончался в результате массовой драки с применением холодного оружия на юго-западе Москвы. В столичной прокуратуре уточнили, что погибшим оказался 18-летний парень, его тело обнаружили под окнами дома. Предварительно, ранения пострадавшим нанес погибший. "Погибший юноша, по предварительным данным, состоит на учете в ПНИ (психоневрологическом диспансере - ред.)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что отец, мать и сестра молодого человека госпитализированы.
https://ria.ru/20250802/moskva-2032988540.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152049/18/1520491862_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_5ecc7b8a878609ef61d2baf07cdbeacd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Мужчина, напавший с ножом на родственников в Москве, состоял на учете в ПНД

Напавший с ножом на родственников на юго-западе Москвы состоял на учете в ПНД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Москвы
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Парень, напавший с ножом на родных на юго-западе Москвы, по предварительным данным, состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в субботу столичный департамент здравоохранения сообщил, что три человека пострадали, один скончался в результате массовой драки с применением холодного оружия на юго-западе Москвы. В столичной прокуратуре уточнили, что погибшим оказался 18-летний парень, его тело обнаружили под окнами дома. Предварительно, ранения пострадавшим нанес погибший.
«
"Погибший юноша, по предварительным данным, состоит на учете в ПНИ (психоневрологическом диспансере - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что отец, мать и сестра молодого человека госпитализированы.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В Москве произошла массовая драка с применением холодного оружия
Вчера, 14:29
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала