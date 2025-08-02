https://ria.ru/20250802/napadenie-2032991171.html

Мужчина, напавший с ножом на родственников в Москве, состоял на учете в ПНД

Мужчина, напавший с ножом на родственников в Москве, состоял на учете в ПНД - РИА Новости, 02.08.2025

Мужчина, напавший с ножом на родственников в Москве, состоял на учете в ПНД

Парень, напавший с ножом на родных на юго-западе Москвы, по предварительным данным, состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T14:51:00+03:00

2025-08-02T14:51:00+03:00

2025-08-02T14:51:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Парень, напавший с ножом на родных на юго-западе Москвы, по предварительным данным, состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в субботу столичный департамент здравоохранения сообщил, что три человека пострадали, один скончался в результате массовой драки с применением холодного оружия на юго-западе Москвы. В столичной прокуратуре уточнили, что погибшим оказался 18-летний парень, его тело обнаружили под окнами дома. Предварительно, ранения пострадавшим нанес погибший. "Погибший юноша, по предварительным данным, состоит на учете в ПНИ (психоневрологическом диспансере - ред.)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что отец, мать и сестра молодого человека госпитализированы.

https://ria.ru/20250802/moskva-2032988540.html

москва

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва