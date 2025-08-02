https://ria.ru/20250802/most-2032942463.html

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 02.08.2025

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен спустя пять часов после приостановки движения, информирует Telegram-канал об оперативной обстановке на... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T05:20:00+03:00

2025-08-02T05:20:00+03:00

2025-08-02T05:20:00+03:00

республика крым

крымский мост

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824383451_0:142:3199:1941_1920x0_80_0_0_421c40ce499fc2facf99e905334137d5.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен спустя пять часов после приостановки движения, информирует Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 23.50 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20250603/most-2020678600.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика крым, крымский мост