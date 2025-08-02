https://ria.ru/20250802/most-2032942463.html
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 02.08.2025
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен спустя пять часов после приостановки движения, информирует Telegram-канал об оперативной обстановке на... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T05:20:00+03:00
2025-08-02T05:20:00+03:00
2025-08-02T05:20:00+03:00
республика крым
крымский мост
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен спустя пять часов после приостановки движения, информирует Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 23.50 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20250603/most-2020678600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, крымский мост
Республика Крым, Крымский мост
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновили спустя пять часов