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На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 02.08.2025
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05:20 02.08.2025
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На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 02.08.2025
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен спустя пять часов после приостановки движения, информирует Telegram-канал об оперативной обстановке на... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T05:20:00+03:00
2025-08-02T05:20:00+03:00
республика крым
крымский мост
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен спустя пять часов после приостановки движения, информирует Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 23.50 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20250603/most-2020678600.html
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республика крым, крымский мост
Республика Крым, Крымский мост
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновили спустя пять часов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен спустя пять часов после приостановки движения, информирует Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.
Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 23.50 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в публикации.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
3 июня, 15:24
 
Республика КрымКрымский мост
 
 
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