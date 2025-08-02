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Столичные компании увеличили производство кормов для животных - РИА Новости, 02.08.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:13 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/moskva-2032918973.html
Столичные компании увеличили производство кормов для животных
Столичные компании увеличили производство кормов для животных - РИА Новости, 02.08.2025
Столичные компании увеличили производство кормов для животных
Московские предприятия, занимающиеся производством кормов для животных, более чем в два раза нарастили поставки продукции за пять месяцев 2025 года, заявил... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T09:13:00+03:00
2025-08-02T09:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
анатолий гарбузов
москва
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Московские предприятия, занимающиеся производством кормов для животных, более чем в два раза нарастили поставки продукции за пять месяцев 2025 года, заявил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Благодаря поддержке города московские предприятия наращивают выпуск продукции для животных. Компании улучшают качество, а также обновляют и расширяют ассортимент. С января по май 2025-го производители готовых кормов для животных отгрузили поставщикам продукцию на сумму свыше 5 миллиардов рублей, что более чем в 2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года", – сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Столичное предприятие "Вороновский завод регенирированного молока" занимается производством кормов для молодых сельхозживотных. Сотрудники компании помогают в том, чтобы продукция была эффективно использована для выращивания особей.Московская компания "Гельтек-Медика" производит косметику. Оно создало специальную линейку, предназначенную для ухода за животными. В коллекцию вошли шампунь, пенка для мытья лап и другая продукция. Косметические изделия для ухода за питомцами создает и столичная компания "СВОБОДА".Продукцию для домашних животных производит группа компаний ISBC. Ее специализация – RFID-изделия, в том числе специальные микрочипы для питомцев. Подобные схемы помогают идентифицировать животных при пересечении границы вместе с его паспортом. Также компания создала RFID-медальон для ошейника. На специальном чипе находится ссылка, которая ведет на личную карточку питомца. В ней указана кличка, пол и контакты хозяина.Ранее Гарбузов рассказал, что предприятия-резиденты столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" покажут свои изделия и инновации на выставке "Та самая Москва" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".
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анатолий гарбузов, москва, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Анатолий Гарбузов, Москва, Поддержка бизнеса
Столичные компании увеличили производство кормов для животных

Предприятия Москвы нарастили производство кормов для животных

© Пресс-служба ДИППСканирование чипа у животных
Сканирование чипа у животных - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Пресс-служба ДИПП
Сканирование чипа у животных. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Московские предприятия, занимающиеся производством кормов для животных, более чем в два раза нарастили поставки продукции за пять месяцев 2025 года, заявил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Благодаря поддержке города московские предприятия наращивают выпуск продукции для животных. Компании улучшают качество, а также обновляют и расширяют ассортимент. С января по май 2025-го производители готовых кормов для животных отгрузили поставщикам продукцию на сумму свыше 5 миллиардов рублей, что более чем в 2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года", – сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Столичное предприятие "Вороновский завод регенирированного молока" занимается производством кормов для молодых сельхозживотных. Сотрудники компании помогают в том, чтобы продукция была эффективно использована для выращивания особей.
Московская компания "Гельтек-Медика" производит косметику. Оно создало специальную линейку, предназначенную для ухода за животными. В коллекцию вошли шампунь, пенка для мытья лап и другая продукция. Косметические изделия для ухода за питомцами создает и столичная компания "СВОБОДА".
Продукцию для домашних животных производит группа компаний ISBC. Ее специализация – RFID-изделия, в том числе специальные микрочипы для питомцев. Подобные схемы помогают идентифицировать животных при пересечении границы вместе с его паспортом. Также компания создала RFID-медальон для ошейника. На специальном чипе находится ссылка, которая ведет на личную карточку питомца. В ней указана кличка, пол и контакты хозяина.
Ранее Гарбузов рассказал, что предприятия-резиденты столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" покажут свои изделия и инновации на выставке "Та самая Москва" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".
Школьная экскурсия по московским производствам - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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14 июля, 10:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовМоскваПоддержка бизнеса
 
 
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