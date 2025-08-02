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Молдавский депутат обвинил партию власти в захвате судебной системы - РИА Новости, 02.08.2025
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10:47 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/moldavija-2032967307.html
Молдавский депутат обвинил партию власти в захвате судебной системы
Молдавский депутат обвинил партию власти в захвате судебной системы - РИА Новости, 02.08.2025
Молдавский депутат обвинил партию власти в захвате судебной системы
Депутат парламентской группы оппозиционной в Молдавии "Победы" Вадим Фотеску после решения суда отказать блоку в регистрации на выборах заявил, что партия... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T10:47:00+03:00
2025-08-02T10:47:00+03:00
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молдавия
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евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 2 авг - РИА Новости. Депутат парламентской группы оппозиционной в Молдавии "Победы" Вадим Фотеску после решения суда отказать блоку в регистрации на выборах заявил, что партия власти захватила судебную систему республики, и добавил, что теперь входящие в политсилу партии будут по отдельности регистрироваться для участия в выборах. Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации избирательного блока "Победа" для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека. "На судебную систему Молдовы сегодня надежды уже нет. Судебная система захвачена действующим режимом, партией Майи Санду – PAS ("Действие и солидарность" (ПДС – ред.)", - заявил Фотеску в видообращении в Telegram-канале. Депутат анонсировал участие партий, входящие в блок, в выборах по отдельности. "Каждая из партий, входящих в блок, будет отстаивать права своих избирателей. Мы будем участвовать уже в виде отдельных партий и подаваться на регистрацию и участие в предвыборной гонке", - подчеркнул Фотеску. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250802/vybory-2032966395.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, европейский суд
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Майя Санду, Евгения Гуцул, Европейский суд
Молдавский депутат обвинил партию власти в захвате судебной системы

Депутат "Победы" Фотеску обвинил партию власти в захвате судебной системы

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 авг - РИА Новости. Депутат парламентской группы оппозиционной в Молдавии "Победы" Вадим Фотеску после решения суда отказать блоку в регистрации на выборах заявил, что партия власти захватила судебную систему республики, и добавил, что теперь входящие в политсилу партии будут по отдельности регистрироваться для участия в выборах.
Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации избирательного блока "Победа" для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Оппозиция Молдавии обвинила Санду в узурпации власти
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"На судебную систему Молдовы сегодня надежды уже нет. Судебная система захвачена действующим режимом, партией Майи Санду – PAS ("Действие и солидарность" (ПДС – ред.)", - заявил Фотеску в видообращении в Telegram-канале.
Депутат анонсировал участие партий, входящие в блок, в выборах по отдельности.
«
"Каждая из партий, входящих в блок, будет отстаивать права своих избирателей. Мы будем участвовать уже в виде отдельных партий и подаваться на регистрацию и участие в предвыборной гонке", - подчеркнул Фотеску.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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В миреМолдавияКишиневГагаузияМайя СандуЕвгения ГуцулЕвропейский суд
 
 
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