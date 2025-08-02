Во Флориде мигранты устроили голодовку
Мигранты в Аллигаторовом Алькатрасе протестуют против условий содержания
© AP Photo / Gregory BullМигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США
© AP Photo / Gregory Bull
Мигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мигранты, содержащиеся в центре предварительного содержания депортируемых из США нелегалов во Флориде, также известного как "Аллигаторовый Алькатрас", устроили голодовку по меньшей мере на десять дней в знак протеста против условий своего содержания, сообщает телеканал NBC.
"Голодовка в центре содержания мигрантов... "Аллигаторовый Алькатрас" длится уже десятый день, пока задержанные (мигранты - ред.) протестуют против условий, которые они называют бесчеловечными и опасными", - говорится на сайте NBC.
Телеканал передает, что один из задержанных мигрантов, Педро Хернандес, был госпитализирован в результате голодовки. По информации канале, Хернандес прибыл в Штаты из Кубы еще в 2006 году, однако иммиграционная полиция задержала его в июле, и с тех пор он находится в центре.
"Я не собираюсь принимать еду, пока они (сотрудники центра - ред.) не проявят к нам уважение", - цитирует телеканал Эрнандеса.
Демократы-конгрессмены США ранее выступили с критикой условий в новом центре предварительного содержания депортируемых нелегалов во Флориде, также известного как "Аллигаторовый Алькатрас", утверждая, что оно переполнено, и в нем царят насекомые и антисанитария, информирует телеканал NBC.
Центр предварительного содержания депортируемых из США нелегалов получил неофициальное название "Аллигаторовый Алькатрас" по аналогии с тюрьмой в Сан-Франциско. В январе старший сын президента США Дональд Трамп-младший приветствовал идею подготовки 30-тысячного миграционного центра на базе в Гуантанамо для содержания задержанных незаконных мигрантов и предложил возобновить работу знаменитой бывшей федеральной тюрьмы Алькатрас. В мае Трамп отдал приказ восстановить и заново открыть Алькатрас для содержания "безжалостных и жестоких преступников Америки". По словам собеседников портала Axios, американский лидер еще не решил окончательно, что он хочет делать с одноименным островом в заливе Сан-Франциско, где располагается тюрьма, и пока неясно, каковы будут расходы, однако власти США рассматривают три возможных варианта.
Алькатрас был построен в середине XIX века как форт, а в 1934 году стал федеральной тюрьмой для самых опасных преступников. Почти за 30-летнюю историю тюрьмы 36 человек пытались совершить побег, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Большинство беглецов были схвачены и возвращены в камеры, некоторые были застрелены на месте или погибли в водах залива. В 1963 году тюрьму закрыли из-за высоких эксплуатационных расходов и проблем с инфраструктурой. Сейчас остров Алькатрас - популярное туристическое направление, ежегодно привлекающее около 1,5 миллионов посетителей.