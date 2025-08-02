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Движение на "фиолетовой" линии метро Москвы ввели в график
Движение на "фиолетовой" линии метро Москвы ввели в график - РИА Новости, 02.08.2025
Движение на "фиолетовой" линии метро Москвы ввели в график
Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы введено в график, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T00:33:00+03:00
2025-08-02T00:33:00+03:00
2025-08-02T00:33:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы введено в график, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее дептранс сообщал, что на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы нет движения поездов от станции "Планерная" до станции "Спартак". Интервалы движения поездов на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы были увеличены из-за человека на пути. "Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) в графике", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
Движение на "фиолетовой" линии метро Москвы ввели в график
На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы ввели в график движение поездов