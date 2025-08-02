https://ria.ru/20250802/metropoliten-2032928824.html

Движение на "фиолетовой" линии метро Москвы ввели в график

Движение на "фиолетовой" линии метро Москвы ввели в график - РИА Новости, 02.08.2025

Движение на "фиолетовой" линии метро Москвы ввели в график

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы введено в график, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T00:33:00+03:00

2025-08-02T00:33:00+03:00

2025-08-02T00:33:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы введено в график, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее дептранс сообщал, что на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы нет движения поездов от станции "Планерная" до станции "Спартак". Интервалы движения поездов на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы были увеличены из-за человека на пути. "Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) в графике", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, происшествия