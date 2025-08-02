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Движение на "фиолетовой" линии метро Москвы ввели в график - РИА Новости, 02.08.2025
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00:33 02.08.2025
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Движение на "фиолетовой" линии метро Москвы ввели в график
Движение на "фиолетовой" линии метро Москвы ввели в график - РИА Новости, 02.08.2025
Движение на "фиолетовой" линии метро Москвы ввели в график
Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы введено в график, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 02.08.2025
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы введено в график, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее дептранс сообщал, что на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы нет движения поездов от станции "Планерная" до станции "Спартак". Интервалы движения поездов на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы были увеличены из-за человека на пути. "Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) в графике", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Движение на "фиолетовой" линии метро Москвы ввели в график

На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы ввели в график движение поездов

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМетрополитен
Метрополитен - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы введено в график, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее дептранс сообщал, что на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы нет движения поездов от станции "Планерная" до станции "Спартак". Интервалы движения поездов на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы были увеличены из-за человека на пути.
"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) в графике", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Московский метрополитен - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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