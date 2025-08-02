https://ria.ru/20250802/liksutov-2032918808.html

Ликсутов: на территории ОЭЗ "Технополис Москва" открылся велопрокат

Ликсутов: на территории ОЭЗ "Технополис Москва" открылся велопрокат - РИА Новости, 02.08.2025

Ликсутов: на территории ОЭЗ "Технополис Москва" открылся велопрокат

Парковки для проката велосипедов появились на территории трех площадок столичной особой экономической зоны "Технополис Москва", заявил заместитель московского... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T12:13:00+03:00

2025-08-02T12:13:00+03:00

2025-08-02T12:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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москва

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поддержка бизнеса

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Парковки для проката велосипедов появились на территории трех площадок столичной особой экономической зоны "Технополис Москва", заявил заместитель московского мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Мы на постоянной основе ведем работу по развитию велосипедного транспорта в столице и приобщению горожан к велокультуре, как поручил (мэр Москвы – ред.) Сергей Собянин. Так, теперь электровелосипеды новой модели 2.0 городского сервиса "Велобайк" стали доступны для сотрудников ОЭЗ "Технополис Москва". На территории трех площадок особой экономической зоны столицы открыто 22 парковки для велопроката", — отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.Заместитель столичного градоначальника подчеркнул, что у транспорта есть специальные держатели для сотовых телефонов со встроенной беспроводной зарядкой, а также экраны, защищенные от воды.В специальном приложении отмечены все парковки, которые находятся на площадках столичной особой экономической зоны и где можно взять велосипед."Парковки открылись на площадках “Печатники” и “Алабушево”, а также в индустриальном парке “Руднево”. Благодаря городскому сервису специалисты, работающие в ОЭЗ “Технополис Москва”, смогут быстрее добираться от места работы до метро и обратно. Для сотрудников особой экономической зоны действуют специальные условия по корпоративному тарифу", – сказал министр столичного правительства, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.Как подчеркнул гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев, в "Технополисе" следят не только за прогрессом высокотехнологичных производств, но и за улучшением условий для сотрудников и гостей предприятий.Ранее Ликсутов рассказал, что столичные предприятия сейчас могут производить высокотехнологичное оборудование для ремонта и монтажа электроники, поэтому объемы поставок увеличиваются.

https://ria.ru/20250728/liksutov-2031878861.html

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максим ликсутов , москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса