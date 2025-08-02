https://ria.ru/20250802/laridzhani-2032931441.html

Лариджани может стать секретарем Совета нацбезопасности Ирана

Лариджани может стать секретарем Совета нацбезопасности Ирана - РИА Новости, 02.08.2025

Лариджани может стать секретарем Совета нацбезопасности Ирана

Старший советник верховного лидера Ирана Али Лариджани вскоре может занять должность секретаря Высшего совета национальной безопасности страны, заменив на этом... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T01:09:00+03:00

2025-08-02T01:09:00+03:00

2025-08-02T01:09:00+03:00

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али лариджани

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ТЕГЕРАН, 2 авг - РИА Новости. Старший советник верховного лидера Ирана Али Лариджани вскоре может занять должность секретаря Высшего совета национальной безопасности страны, заменив на этом посту Али Акбара Ахмадиана, передает агентство Fars. "Согласно полученным данным, Али Лариджани в ближайшие дни, вероятно, будет назначен секретарем Высшего совета нацбезопасности, а Али Акбар Ахмадиан, вероятно, возьмет на себя ответственность за ряд особых стратегических вопросов страны... нуждающихся в управлении и координации на макроуровне", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20250802/iran-2032931306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, али лариджани