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Лариджани может стать секретарем Совета нацбезопасности Ирана - РИА Новости, 02.08.2025
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01:09 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/laridzhani-2032931441.html
Лариджани может стать секретарем Совета нацбезопасности Ирана
Лариджани может стать секретарем Совета нацбезопасности Ирана - РИА Новости, 02.08.2025
Лариджани может стать секретарем Совета нацбезопасности Ирана
Старший советник верховного лидера Ирана Али Лариджани вскоре может занять должность секретаря Высшего совета национальной безопасности страны, заменив на этом... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T01:09:00+03:00
2025-08-02T01:09:00+03:00
в мире
иран
али лариджани
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ТЕГЕРАН, 2 авг - РИА Новости. Старший советник верховного лидера Ирана Али Лариджани вскоре может занять должность секретаря Высшего совета национальной безопасности страны, заменив на этом посту Али Акбара Ахмадиана, передает агентство Fars. "Согласно полученным данным, Али Лариджани в ближайшие дни, вероятно, будет назначен секретарем Высшего совета нацбезопасности, а Али Акбар Ахмадиан, вероятно, возьмет на себя ответственность за ряд особых стратегических вопросов страны... нуждающихся в управлении и координации на макроуровне", - говорится в сообщении агентства.
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в мире, иран, али лариджани
В мире, Иран, Али Лариджани
Лариджани может стать секретарем Совета нацбезопасности Ирана

Советник верховного лидера Ирана Лариджани может стать секретарем Совбеза

© AP PhotoАли Лариджани
Али Лариджани - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo
Али Лариджани. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 2 авг - РИА Новости. Старший советник верховного лидера Ирана Али Лариджани вскоре может занять должность секретаря Высшего совета национальной безопасности страны, заменив на этом посту Али Акбара Ахмадиана, передает агентство Fars.
"Согласно полученным данным, Али Лариджани в ближайшие дни, вероятно, будет назначен секретарем Высшего совета нацбезопасности, а Али Акбар Ахмадиан, вероятно, возьмет на себя ответственность за ряд особых стратегических вопросов страны... нуждающихся в управлении и координации на макроуровне", - говорится в сообщении агентства.
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