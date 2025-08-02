Обвиняемые в теракте в "Крокусе" записывали видеоотчет
Обвиняемый в теракте в Крокусе Файзов отправлял видеоотчет организаторам
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФигуранты по делу о теракте в "Крокус сити холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы
Фигуранты по делу о теракте в "Крокус сити холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Один из обвиняемых в теракте в "Крокус сити холе" Мухаммадрахим Файзов во время нападения записывал видеоотчет и отправил его организаторам теракта, следует из судебных материалов и данных полиции, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В ходе совершения террористического акта, Файзов М.З., при помощи имеющегося при нем мобильного телефона, фиксировал действия исполнителей террористического акта на видеозапись, которую сопровождал радикальными исламистскими выкриками. Для подтверждения совершенного террористического акта в концертном зале "Крокус Сити Холл", участники террористической организации "Вилаят Хорасан" (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) фиксировали ход и результаты совершаемого преступления при помощи мобильных телефонов, отправив в последующем видеозаписи организаторам для отчета о совершенном преступлении", - говорится в материалах дела.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
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