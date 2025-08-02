Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" записывали видеоотчет - РИА Новости, 02.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
04:45 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/krokus-2032941565.html
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" записывали видеоотчет
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" записывали видеоотчет - РИА Новости, 02.08.2025
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" записывали видеоотчет
Один из обвиняемых в теракте в "Крокус сити холе" Мухаммадрахим Файзов во время нападения записывал видеоотчет и отправил его организаторам теракта, следует из... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T04:45:00+03:00
2025-08-02T04:45:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
красногорск
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966590127_0:264:3172:2048_1920x0_80_0_0_57a420cb58625867d969c0414a2f04a4.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Один из обвиняемых в теракте в "Крокус сити холе" Мухаммадрахим Файзов во время нападения записывал видеоотчет и отправил его организаторам теракта, следует из судебных материалов и данных полиции, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В ходе совершения террористического акта, Файзов М.З., при помощи имеющегося при нем мобильного телефона, фиксировал действия исполнителей террористического акта на видеозапись, которую сопровождал радикальными исламистскими выкриками. Для подтверждения совершенного террористического акта в концертном зале "Крокус Сити Холл", участники террористической организации "Вилаят Хорасан" (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) фиксировали ход и результаты совершаемого преступления при помощи мобильных телефонов, отправив в последующем видеозаписи организаторам для отчета о совершенном преступлении", - говорится в материалах дела. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250802/terakt-2032934607.html
https://ria.ru/20250801/krokus-2032749819.html
россия
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966590127_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_4e32723383d279833390dbb21b8a6160.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, красногорск, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Красногорск, Крокус Сити Холл
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" записывали видеоотчет

Обвиняемый в теракте в Крокусе Файзов отправлял видеоотчет организаторам

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФигуранты по делу о теракте в "Крокус сити холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы
Фигуранты по делу о теракте в Крокус сити холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Фигуранты по делу о теракте в "Крокус сити холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Один из обвиняемых в теракте в "Крокус сити холе" Мухаммадрахим Файзов во время нападения записывал видеоотчет и отправил его организаторам теракта, следует из судебных материалов и данных полиции, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В ходе совершения террористического акта, Файзов М.З., при помощи имеющегося при нем мобильного телефона, фиксировал действия исполнителей террористического акта на видеозапись, которую сопровождал радикальными исламистскими выкриками. Для подтверждения совершенного террористического акта в концертном зале "Крокус Сити Холл", участники террористической организации "Вилаят Хорасан" (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) фиксировали ход и результаты совершаемого преступления при помощи мобильных телефонов, отправив в последующем видеозаписи организаторам для отчета о совершенном преступлении", - говорится в материалах дела.
Фигуранты по делу о теракте в Крокус сити холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Исполнитель теракта в "Крокусе" получил почти два миллиона рублей
Вчера, 02:05
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Фигуранты дела о теракте в Крокус Сити Холл в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Исполнители теракта в "Крокусе" специально искали прятавшихся
1 августа, 04:38
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияКрасногорскКрокус Сити Холл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала