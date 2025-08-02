https://ria.ru/20250802/krokus-2032941565.html

Обвиняемые в теракте в "Крокусе" записывали видеоотчет

Обвиняемые в теракте в "Крокусе" записывали видеоотчет - РИА Новости, 02.08.2025

Обвиняемые в теракте в "Крокусе" записывали видеоотчет

Один из обвиняемых в теракте в "Крокус сити холе" Мухаммадрахим Файзов во время нападения записывал видеоотчет и отправил его организаторам теракта, следует из... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T04:45:00+03:00

2025-08-02T04:45:00+03:00

2025-08-02T04:45:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

красногорск

крокус сити холл

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Один из обвиняемых в теракте в "Крокус сити холе" Мухаммадрахим Файзов во время нападения записывал видеоотчет и отправил его организаторам теракта, следует из судебных материалов и данных полиции, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В ходе совершения террористического акта, Файзов М.З., при помощи имеющегося при нем мобильного телефона, фиксировал действия исполнителей террористического акта на видеозапись, которую сопровождал радикальными исламистскими выкриками. Для подтверждения совершенного террористического акта в концертном зале "Крокус Сити Холл", участники террористической организации "Вилаят Хорасан" (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) фиксировали ход и результаты совершаемого преступления при помощи мобильных телефонов, отправив в последующем видеозаписи организаторам для отчета о совершенном преступлении", - говорится в материалах дела. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250802/terakt-2032934607.html

https://ria.ru/20250801/krokus-2032749819.html

россия

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, красногорск, крокус сити холл