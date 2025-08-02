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СМИ: в Казахстане задержали замминистра транспорта - РИА Новости, 02.08.2025
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13:59 02.08.2025
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СМИ: в Казахстане задержали замминистра транспорта
СМИ: в Казахстане задержали замминистра транспорта - РИА Новости, 02.08.2025
СМИ: в Казахстане задержали замминистра транспорта
Задержан заместитель министра транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев, сообщает агентство КаТАГ со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T13:59:00+03:00
2025-08-02T13:59:00+03:00
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АЛМА-АТА, 2 авг - РИА Новости. Задержан заместитель министра транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев, сообщает агентство КаТАГ со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Агентство отмечает, что источник подтвердил информацию о задержании Аблалиева. При этом других деталей собеседник не раскрыл, тогда как в соцсетях распространяются версии как о крупной взятке в размере 78 тысяч долларов, так и о возможном незаконном покровительстве. Аблалиев с 2004 по 2011 год занимал должность президента ассоциации дорожников Казахстана. Затем, в период с 2012 по 2014 год, работал заместителем председателя комитета автомобильных дорог министерства транспорта и коммуникаций Казахстана. С августа 2014 по февраль 2019 года занимал аналогичную должность в комитете автомобильных дорог министерства по инвестициям и развитию. После реорганизации ведомства продолжил трудовую деятельность в качестве заместителя председателя комитета автомобильных дорог министерства индустрии и инфраструктурного развития, где проработал с февраля 2019 по июнь 2021 года. С июня 2021 по октябрь 2023 года являлся заместителем главы администрации Северо-Казахстанской области. С 6 октября 2023 года по настоящее время занимает должность вице-министра транспорта Казахстана.
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в мире, казахстан, северо-казахстанская область
В мире, Казахстан, Северо-Казахстанская область
СМИ: в Казахстане задержали замминистра транспорта

КаТАГ: замминистра транспорта Казахстана Аблалиева задержали за взятку

© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате
Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 2 авг - РИА Новости. Задержан заместитель министра транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев, сообщает агентство КаТАГ со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Агентство отмечает, что источник подтвердил информацию о задержании Аблалиева. При этом других деталей собеседник не раскрыл, тогда как в соцсетях распространяются версии как о крупной взятке в размере 78 тысяч долларов, так и о возможном незаконном покровительстве.
Аблалиев с 2004 по 2011 год занимал должность президента ассоциации дорожников Казахстана. Затем, в период с 2012 по 2014 год, работал заместителем председателя комитета автомобильных дорог министерства транспорта и коммуникаций Казахстана. С августа 2014 по февраль 2019 года занимал аналогичную должность в комитете автомобильных дорог министерства по инвестициям и развитию. После реорганизации ведомства продолжил трудовую деятельность в качестве заместителя председателя комитета автомобильных дорог министерства индустрии и инфраструктурного развития, где проработал с февраля 2019 по июнь 2021 года. С июня 2021 по октябрь 2023 года являлся заместителем главы администрации Северо-Казахстанской области. С 6 октября 2023 года по настоящее время занимает должность вице-министра транспорта Казахстана.
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