https://ria.ru/20250802/kamchatka-2032990499.html

На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,1

На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,1 - РИА Новости, 02.08.2025

На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,1

Афтершок магнитудой 6,1 зафиксирован на Камчатке в 196 километрах от краевой столицы, следует из сообщений Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T14:43:00+03:00

2025-08-02T14:43:00+03:00

2025-08-02T14:43:00+03:00

камчатка

петропавловск-камчатский

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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УЛАН-УДЭ, 2 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 6,1 зафиксирован на Камчатке в 196 километрах от краевой столицы, следует из сообщений Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. Пресс-служба ГУМЧС в пятницу сообщала, что за последние сутки после сильного землетрясения на Камчатке зафиксировано около 146 афтершоков магнитудой от 3,2 до 6,2, часть из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов. "Глубина (КМ): 59.8. Магнитуда: 6.1", - говорится в сообщении. Расстояние от Петропавловска-Камчатского составляет 196 километров. В среду, 30 июля, на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8.8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.

https://ria.ru/20250802/vulkan-2032952524.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области