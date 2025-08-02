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На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,1 - РИА Новости, 02.08.2025
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14:43 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/kamchatka-2032990499.html
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,1
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,1 - РИА Новости, 02.08.2025
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,1
Афтершок магнитудой 6,1 зафиксирован на Камчатке в 196 километрах от краевой столицы, следует из сообщений Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T14:43:00+03:00
2025-08-02T14:43:00+03:00
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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УЛАН-УДЭ, 2 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 6,1 зафиксирован на Камчатке в 196 километрах от краевой столицы, следует из сообщений Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. Пресс-служба ГУМЧС в пятницу сообщала, что за последние сутки после сильного землетрясения на Камчатке зафиксировано около 146 афтершоков магнитудой от 3,2 до 6,2, часть из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов. "Глубина (КМ): 59.8. Магнитуда: 6.1", - говорится в сообщении. Расстояние от Петропавловска-Камчатского составляет 196 километров. В среду, 30 июля, на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8.8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.
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камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,1

Афтершок магнитудой 6,1 зафиксировали на Камчатке в 196 км от краевой столицы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 2 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 6,1 зафиксирован на Камчатке в 196 километрах от краевой столицы, следует из сообщений Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.
Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. Пресс-служба ГУМЧС в пятницу сообщала, что за последние сутки после сильного землетрясения на Камчатке зафиксировано около 146 афтершоков магнитудой от 3,2 до 6,2, часть из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов.
«
"Глубина (КМ): 59.8. Магнитуда: 6.1", - говорится в сообщении.
Расстояние от Петропавловска-Камчатского составляет 196 километров.
В среду, 30 июля, на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8.8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.
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Вчера, 08:14
 
КамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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