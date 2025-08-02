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Советский инженер, который мог изменить мир: история рокового выбора

Советский инженер, который мог изменить мир: история рокового выбора - РИА Новости, 02.08.2025

Советский инженер, который мог изменить мир: история рокового выбора

Представьте: 1957 год, хрущевская оттепель только началась, а молодой советский инженер уже демонстрирует устройство, которое изменит мир. Разработчик звонил из РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T08:00:00+03:00

2025-08-02T08:00:00+03:00

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ссср

болгария

атр

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Представьте: 1957 год, хрущевская оттепель только началась, а молодой советский инженер уже демонстрирует устройство, которое изменит мир. Разработчик звонил из движущейся машины, с поля, где работали колхозницы, с берега реки. Вся страна читала про "радиофон" в журналах, но через несколько лет технология пошла совсем другим путем. Почему Советский Союз выбрал массивные автомобильные системы связи вместо карманных устройств? И была ли это ошибка или расчет?Альпинист с радиоприемникомЛеонид Иванович Куприянович родился 14 июля 1929 года и в 1953-м закончил МВТУ им. Баумана по специальности "Радиоэлектроника". Увлекался альпинизмом и понимал, как важна связь с базой для спортсмена на вершине, где каждый грамм веса критичен.Уже в 1955 году журнал "Смена" писал о молодом изобретателе, создавшем портативную рацию весом 2 килограмма. Для тех времен это было достижением, но самого Куприяновича не устраивало. Работал он в секретном НИИ — точное место работы семье не сообщалось до середины 60-х.Первая публичная демонстрация его радиотелефона состоялась в ноябре 1957 года, а 4 ноября он получил патент № 115494 на "Устройство вызова и коммутации каналов радиотелефонной связи". В документе были изложены принципиальные основы мобильной телефонии.Что он реально изобрелПервый образец ЛК-1 весил 3 килограмма и имел радиус действия до 30 километров. Через год появилась модель ЛК-2 весом 500 грамм, а в 1961-м — "радиофон" весом всего 70 грамм, помещавшийся на ладони.Но важно понимать: это был не сотовый телефон в современном понимании. Устройство Куприяновича было радиофоном — оно соединялось с автоматической телефонной радиостанцией (АТР), которая уже подключалась к городской телефонной сети. Фактически это была упрощенная система с одной базовой станцией.Советская пресса восторгалась изобретением. "Наука и жизнь", "За рулем", "Огонек" публиковали статьи, сняли документальный сюжет для киножурнала "Наука и техника", где показали звонки с совхозного поля в Подмосковье.Развилка технологийПока Куприянович совершенствовал портативные устройства, в СССР шла разработка принципиально другой системы мобильной связи. В 1963 году была запущена система "Алтай" — автомобильная радиотелефонная сеть."Алтай" был тяжелым — оборудование весило десятки килограммов и устанавливалось в автомобиль. Зато система покрывала огромные территории, автоматически переключалась между базовыми станциями и могла обслуживать тысячи абонентов одновременно.Государство стояло перед выбором: развивать легкие персональные устройства Куприяновича или массивную, но масштабируемую систему "Алтай". Выбрали второе. И с точки зрения тогдашних потребностей это было логично — мобильная связь нужна была в первую очередь службам экстренного реагирования, чиновникам, директорам предприятий. Им важнее была надежность и дальность, чем портативность.Победила массовостьСистема "Алтай" стала успешным проектом — она работала десятилетиями и обслуживала десятки тысяч абонентов по всему СССР. К концу 80-х в стране функционировало около 30 тысяч автомобильных радиотелефонов системы "Алтай".Куприянович проиграл конкуренцию технологий. Это не было заговором или "похоронами гения" — просто его концепция персональных устройств в тот момент показалась менее приоритетной, чем масштабная ведомственная связь. После 1965 года все материалы и разработки были засекречены и благополучно сгинули в недрах ответственных министерств.Лечить бессонницу начальстваЛеонид Иванович сменил направление и занялся созданием медицинской техники. Сконструировал прибор "Ритмосон" для управления режимами сна и борьбы с бессонницей. Это был не просто уход в другую область — он погрузился в совершенно иную, но не менее амбициозную сферуКуприянович занялся разработкой систем психофизиологической коррекции. Проще говоря, создавал аппаратуру для снятия стресса, улучшения работоспособности и борьбы с бессонницей у людей, принимающих ответственные решения."Ритмосон", воздействуя на мозг слабыми импульсными токами, помогал операторам АЭС, космонавтам и, конечно, партийной номенклатуре сохранять ясную голову в условиях перегрузок. По воспоминаниям дочери, ему было важно создавать что-то новое, а если мобильные телефоны не востребованы — он легко найдет другую задачу.Успех по болгарскому рецептуЗа рубежом идеи Куприяновича оценили больше. В 1965 году на московской выставке "Инфорга-65" болгарская фирма "Радиоэлектроника" представила систему мобильной связи на 15 абонентов. Болгарские инженеры знали о советских разработках и использовали их принципы в своих устройствах.Болгария наладила серийный выпуск транкинговых систем мобильной связи для промышленных объектов. Правда, это были не массовые мобильники, а ведомственная связь — но всё же реальное производство на основе советских идей.Америка пошла третьим путемПока СССР развивал "Алтай", а Болгария клепала промышленные рации, американцы пошли совсем другим путем. В апреле 1973 года Мартин Купер из Motorola продемонстрировал DynaTAC — первый полноценный сотовый телефон.Он весил больше килограмма и работал 20 минут, но принципиально отличался от всех предыдущих устройств. Это была сотовая сеть — территория делилась на "соты" с автоматическим переключением между базовыми станциями. Абонент мог перемещаться по городу, не теряя связь.Куприяновичу не хватило именно этого — архитектуры сотовой сети. Его радиофон работал только в зоне одной базовой станции, американский DynaTAC — в рамках целой сотовой системы.Кто был прав?Исследователь истории мобильной связи кандидат технических наук Олег Измеров отмечал, что личность Куприяновича до сих пор остается одной из самых загадочных в истории отечественной электроники.Куприянович умер в 1994 году — как раз когда в России появились первые сотовые операторы. Он не дожил до триумфа мобильной связи всего несколько лет.Была ли ошибкой ставка на "Алтай" вместо портативных устройств? С одной стороны, СССР получил работающую систему мобильной связи, которая десятилетиями обслуживала нужды государства. С другой — упустил шанс стать пионером персональной мобильной связи.Но технологический выбор всегда делается в конкретных условиях. В 60-е годы мало кто представлял, что через 40 лет мобильный телефон будет у каждого. Тогда мобильная связь казалась служебной роскошью, а не бытовой необходимостью.Куприянович изобрел будущее, но жил в своем времени. А его время выбрало надежность вместо портативности, массовость вместо персональности. Возможно, тогда это был правильный выбор.

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болгария

атр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, болгария, атр