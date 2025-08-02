Врачи сообщили об ухудшении состояния экс-президента Румынии Илиеску
Бухарестская больница: состояние экс-президента Румынии Иона Илиеску ухудшилось
Ион Илиеску. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 авг - РИА Новости. Состояние бывшего президента Румынии Иона Илиеску ухудшилось на фоне полиорганной недостаточности, сообщила в субботу бухарестская больница имени Агриппы Ионеску.
Илиеску, последний живой лидер посткоммунистической Восточной Европы, находится в отделении интенсивной терапии уже с 11 июня с диагнозом "рак легких".
«
"Общее состояние пациента ухудшилось, в настоящий момент является критическим, с прогрессирующим развитием полиорганной недостаточности", - говорится в официальном сообщении медицинского учреждения.
Больница, где проходит лечение экс-президент, находится в ведении Румынской внутренней службы разведки (SRI) и специализируется на медицинской помощи высокопоставленным лицам.
Илиеску занимал пост президента Румынии три срока - с 22 декабря 1989 года по 1992 год, затем с 1992 по 1996 год и с 2000 по 2004 год. В последние годы он не появлялся на публике. Последнее сообщение политик опубликовал в своем блоге после президентских выборов, поздравив с победой Никушора Дана.
В июне 2017 года Илиеску предстал перед судом, но в декабре 2020 года Высокий суд кассации и юстиции решил вернуть дело в Военную прокуратуру для восстановления расследования с нуля. В апреле 2024 года генпрокуратура Румынии предъявила обвинения экс-президенту в преступлениях против человечества.
Военные прокуроры утверждают, что 11 и 12 июня 1990 года власти страны решили "начать насильственное нападение" на демонстрантов на Университетской площади в Бухаресте, которые проводили мирный антиправительственный протест. В этом процессе якобы незаконно были задействованы силы МВД, министерства национальной обороны, Службы информации Румынии, а также более 10 тысяч шахтеров и других рабочих из нескольких районов страны. Военная прокуратура обвиняет Илиеску в том, что он отдал приказ о принудительном разгоне демонстрантов. Разгон демонстрантов был совершен утром 13 июня 1990 года. В итоге он завершилось расстрелом четырех человек, изнасилованием двух человек, причинением физического или психического вреда 1388 людям, а также к лишению свободы по политическому мотиву для 1250 человек.
Революция в Румынии в декабре 1989 года
22 декабря 2019, 01:16