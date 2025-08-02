https://ria.ru/20250802/gaza-2033026280.html

WP опубликовала кадры разрушений в Газе

WP опубликовала кадры разрушений в Газе - РИА Новости, 02.08.2025

WP опубликовала кадры разрушений в Газе

Американская газета Washington Post опубликовала кадры разрушений в секторе Газа после ударов Израиля и сообщила, что жители сектора живут в палатках везде, где РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T20:13:00+03:00

2025-08-02T20:13:00+03:00

2025-08-02T20:13:00+03:00

в мире

израиль

иордания

ливан

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033024534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2e73f763b70779e5d5e930420a121cf7.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Американская газета Washington Post опубликовала кадры разрушений в секторе Газа после ударов Израиля и сообщила, что жители сектора живут в палатках везде, где есть место. По данным издания, перед посадкой на борт самолета королевских ВВС Иордании, который сбрасывал гуманитарные грузы в среду, фотожурналисту Washington Post не давали инструкций, что съемка сектора Газа запрещена, но в пятницу уже было запрещено. Газета показала кадры, которые были сделаны в среду, большинство из них были сняты через иллюминаторы. "Изображения показывают разрушительное воздействие израильских бомбардировок, которые повредили или разрушили большую часть Газы... Если присмотреться, можно увидеть, как сотни тысяч жителей Газы живут в самодельных палатках, установленных везде, где есть место", - говорится в публикации издания. Как отметила газета, на кадрах видно крупным планом школы, которые были разрушены из-за ударов Израиля. На кадрах также видны руины лагеря беженцев Джебалия, уточнило издание. По информации газеты, один из пилотов королевских ВВС Иордании рассказал, что вид сектора Газа с воздуха "поверг его в шок". "Все, кто увидят это, будут шокированы. Мы надеемся, что эта война закончится. Нам нужно давать им все больше и больше еды, потому что они там голодают", - привело издание слова пилота. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250802/gaza-2033016121.html

https://ria.ru/20250802/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250802/gaza-2033012770.html

израиль

иордания

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, иордания, ливан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году