WP опубликовала кадры разрушений в Газе
WP опубликовала кадры разрушений в секторе Газа после ударов Израиля
© Getty Images / Salah MalkawiИорданский военный самолет C-130 осуществляет сброс гуманитарной помощи над сектором Газа
© Getty Images / Salah Malkawi
Иорданский военный самолет C-130 осуществляет сброс гуманитарной помощи над сектором Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Американская газета Washington Post опубликовала кадры разрушений в секторе Газа после ударов Израиля и сообщила, что жители сектора живут в палатках везде, где есть место.
По данным издания, перед посадкой на борт самолета королевских ВВС Иордании, который сбрасывал гуманитарные грузы в среду, фотожурналисту Washington Post не давали инструкций, что съемка сектора Газа запрещена, но в пятницу уже было запрещено. Газета показала кадры, которые были сделаны в среду, большинство из них были сняты через иллюминаторы.
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"Изображения показывают разрушительное воздействие израильских бомбардировок, которые повредили или разрушили большую часть Газы... Если присмотреться, можно увидеть, как сотни тысяч жителей Газы живут в самодельных палатках, установленных везде, где есть место", - говорится в публикации издания.
Как отметила газета, на кадрах видно крупным планом школы, которые были разрушены из-за ударов Израиля. На кадрах также видны руины лагеря беженцев Джебалия, уточнило издание.
По информации газеты, один из пилотов королевских ВВС Иордании рассказал, что вид сектора Газа с воздуха "поверг его в шок".
"Все, кто увидят это, будут шокированы. Мы надеемся, что эта война закончится. Нам нужно давать им все больше и больше еды, потому что они там голодают", - привело издание слова пилота.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.