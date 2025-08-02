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WP опубликовала кадры разрушений в Газе - РИА Новости, 02.08.2025
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20:13 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/gaza-2033026280.html
WP опубликовала кадры разрушений в Газе
WP опубликовала кадры разрушений в Газе - РИА Новости, 02.08.2025
WP опубликовала кадры разрушений в Газе
Американская газета Washington Post опубликовала кадры разрушений в секторе Газа после ударов Израиля и сообщила, что жители сектора живут в палатках везде, где РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T20:13:00+03:00
2025-08-02T20:13:00+03:00
в мире
израиль
иордания
ливан
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Американская газета Washington Post опубликовала кадры разрушений в секторе Газа после ударов Израиля и сообщила, что жители сектора живут в палатках везде, где есть место. По данным издания, перед посадкой на борт самолета королевских ВВС Иордании, который сбрасывал гуманитарные грузы в среду, фотожурналисту Washington Post не давали инструкций, что съемка сектора Газа запрещена, но в пятницу уже было запрещено. Газета показала кадры, которые были сделаны в среду, большинство из них были сняты через иллюминаторы. "Изображения показывают разрушительное воздействие израильских бомбардировок, которые повредили или разрушили большую часть Газы... Если присмотреться, можно увидеть, как сотни тысяч жителей Газы живут в самодельных палатках, установленных везде, где есть место", - говорится в публикации издания. Как отметила газета, на кадрах видно крупным планом школы, которые были разрушены из-за ударов Израиля. На кадрах также видны руины лагеря беженцев Джебалия, уточнило издание. По информации газеты, один из пилотов королевских ВВС Иордании рассказал, что вид сектора Газа с воздуха "поверг его в шок". "Все, кто увидят это, будут шокированы. Мы надеемся, что эта война закончится. Нам нужно давать им все больше и больше еды, потому что они там голодают", - привело издание слова пилота. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250802/gaza-2033016121.html
https://ria.ru/20250802/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, иордания, ливан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Иордания, Ливан, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
WP опубликовала кадры разрушений в Газе

WP опубликовала кадры разрушений в секторе Газа после ударов Израиля

© Getty Images / Salah MalkawiИорданский военный самолет C-130 осуществляет сброс гуманитарной помощи над сектором Газа
Иорданский военный самолет C-130 осуществляет сброс гуманитарной помощи над сектором Газа - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Getty Images / Salah Malkawi
Иорданский военный самолет C-130 осуществляет сброс гуманитарной помощи над сектором Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Американская газета Washington Post опубликовала кадры разрушений в секторе Газа после ударов Израиля и сообщила, что жители сектора живут в палатках везде, где есть место.
По данным издания, перед посадкой на борт самолета королевских ВВС Иордании, который сбрасывал гуманитарные грузы в среду, фотожурналисту Washington Post не давали инструкций, что съемка сектора Газа запрещена, но в пятницу уже было запрещено. Газета показала кадры, которые были сделаны в среду, большинство из них были сняты через иллюминаторы.
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"Изображения показывают разрушительное воздействие израильских бомбардировок, которые повредили или разрушили большую часть Газы... Если присмотреться, можно увидеть, как сотни тысяч жителей Газы живут в самодельных палатках, установленных везде, где есть место", - говорится в публикации издания.
Как отметила газета, на кадрах видно крупным планом школы, которые были разрушены из-за ударов Израиля. На кадрах также видны руины лагеря беженцев Джебалия, уточнило издание.
По информации газеты, один из пилотов королевских ВВС Иордании рассказал, что вид сектора Газа с воздуха "поверг его в шок".
"Все, кто увидят это, будут шокированы. Мы надеемся, что эта война закончится. Нам нужно давать им все больше и больше еды, потому что они там голодают", - привело издание слова пилота.
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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