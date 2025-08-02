https://ria.ru/20250802/gaza-2033012770.html
Число погибших за сутки от ударов Израиля в Газе достигло 98 человек
Число погибших за сутки от ударов Израиля в Газе достигло 98 человек - РИА Новости, 02.08.2025
Число погибших за сутки от ударов Израиля в Газе достигло 98 человек
Количество погибших в секторе Газа от ударов Израиля за сутки достигло 98 человек, более 1000 получили ранения, сообщает министерство здравоохранения сектора. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T17:41:00+03:00
2025-08-02T17:41:00+03:00
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БЕЙРУТ, 1 авг - РИА Новости. Количество погибших в секторе Газа от ударов Израиля за сутки достигло 98 человек, более 1000 получили ранения, сообщает министерство здравоохранения сектора. "За последние 24 часа в больницы сектора поступили 98 погибших, из них 15 тел были извлечены из-под завалов. Доставлено раненых 1079 человек", - говорится в отчете министерства. По данным минздрава, множество тел до сих пор остаются под завалами и на дорогах, бригады "скорой" и гражданской обороны не в состоянии добраться до них из-за продолжающихся атак. "За последние сутки поступили в больницы, в том числе, 39 погибших и 849 раненых (из числа граждан, прибывших на пункты распределения гуманитарной помощи). Общая численность погибших при получении гуманитарной помощи, доставленных в больницы, - 1422 человека, более 10067 раненых", - уточняет министерство. Таким образом, общее количество погибших с 7 октября 2023 года в секторе Газа достигло 60430 человек, ранения получили 148722 палестинца. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250801/tramp-2032881964.html
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в мире, израиль, ливан, йемен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Ливан, Йемен, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Число погибших за сутки от ударов Израиля в Газе достигло 98 человек
В Газе от ударов Израиля за сутки погибло 98 человек, 1000 получили ранения
БЕЙРУТ, 1 авг - РИА Новости. Количество погибших в секторе Газа от ударов Израиля за сутки достигло 98 человек, более 1000 получили ранения, сообщает министерство здравоохранения сектора.
"За последние 24 часа в больницы сектора поступили 98 погибших, из них 15 тел были извлечены из-под завалов. Доставлено раненых 1079 человек", - говорится в отчете министерства.
По данным минздрава, множество тел до сих пор остаются под завалами и на дорогах, бригады "скорой" и гражданской обороны не в состоянии добраться до них из-за продолжающихся атак.
"За последние сутки поступили в больницы, в том числе, 39 погибших и 849 раненых (из числа граждан, прибывших на пункты распределения гуманитарной помощи). Общая численность погибших при получении гуманитарной помощи, доставленных в больницы, - 1422 человека, более 10067 раненых", - уточняет министерство.
Таким образом, общее количество погибших с 7 октября 2023 года в секторе Газа достигло 60430 человек, ранения получили 148722 палестинца.
Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан
и Йемен
, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном
.