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Израиль делает недостаточно для улучшения ситуации в Газе, заявили в ФРГ - РИА Новости, 02.08.2025
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15:01 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/gaza-2032992048.html
Израиль делает недостаточно для улучшения ситуации в Газе, заявили в ФРГ
Израиль делает недостаточно для улучшения ситуации в Газе, заявили в ФРГ - РИА Новости, 02.08.2025
Израиль делает недостаточно для улучшения ситуации в Газе, заявили в ФРГ
Израиль по-прежнему делает недостаточно для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус после... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T15:01:00+03:00
2025-08-02T15:01:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Израиль по-прежнему делает недостаточно для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус после заседания немецкого совета по безопасности по итогам визита главы МИД Германии Йоханна Вадефуля на Ближний Восток. На фоне обвинений в провоцировании голода израильские власти с 26 июля разрешили зарубежным странам возобновить сброс помощи с самолетов, и по воздуху туда уже доставлены более ста "поддонов" с продовольствием и медикаментами. Также в Газу направились фуры с гумпомощью из Египта. "Федеральное правительство отмечает первые, незначительные успехи в (оказании – ред.) гуманитарной помощи населению сектора Газа, но их далеко не достаточно для смягчения чрезвычайной ситуации", - говорится в распространенном в субботу заявлении Корнелиуса. Израиль обязан обеспечивать снабжение жителей сектора Газа гуманитарной помощью, в том числе при поддержке ООН и гуманитарных организаций, считает немецкий кабмин. Он также выражает обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что ХАМАС и другие организации удерживают большие объемы гуманитарной помощи. Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - ред.), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от исламистского движения ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. По подсчетам ООН, с мая при подобных обстоятельствах погибли 1373 человека. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с исламистами из ХАМАС, против которых ведется военная операция, и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход боевиков.
https://ria.ru/20250731/gaza-2032733003.html
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в мире, израиль, германия, ближний восток, оон, хамас, бапор
В мире, Израиль, Германия, Ближний Восток, ООН, ХАМАС, БАПОР
Израиль делает недостаточно для улучшения ситуации в Газе, заявили в ФРГ

МИД ФРГ: Израиль делает недостаточно для улучшения гуманитарной ситуации в Газе

© AP Photo / Jehad AlshrafiСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Сектор Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Израиль по-прежнему делает недостаточно для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус после заседания немецкого совета по безопасности по итогам визита главы МИД Германии Йоханна Вадефуля на Ближний Восток.
На фоне обвинений в провоцировании голода израильские власти с 26 июля разрешили зарубежным странам возобновить сброс помощи с самолетов, и по воздуху туда уже доставлены более ста "поддонов" с продовольствием и медикаментами. Также в Газу направились фуры с гумпомощью из Египта.
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"Федеральное правительство отмечает первые, незначительные успехи в (оказании – ред.) гуманитарной помощи населению сектора Газа, но их далеко не достаточно для смягчения чрезвычайной ситуации", - говорится в распространенном в субботу заявлении Корнелиуса.
Израиль обязан обеспечивать снабжение жителей сектора Газа гуманитарной помощью, в том числе при поддержке ООН и гуманитарных организаций, считает немецкий кабмин. Он также выражает обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что ХАМАС и другие организации удерживают большие объемы гуманитарной помощи.
Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - ред.), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от исламистского движения ХАМАС.
Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. По подсчетам ООН, с мая при подобных обстоятельствах погибли 1373 человека.
Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с исламистами из ХАМАС, против которых ведется военная операция, и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход боевиков.
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В миреИзраильГерманияБлижний ВостокООНХАМАСБАПОР
 
 
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