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Более 50 процентов немцев недовольны работой фон дер Ляйен, пишет Bild - РИА Новости, 02.08.2025
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14:42 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/frg-2032990310.html
Более 50 процентов немцев недовольны работой фон дер Ляйен, пишет Bild
Более 50 процентов немцев недовольны работой фон дер Ляйен, пишет Bild - РИА Новости, 02.08.2025
Более 50 процентов немцев недовольны работой фон дер Ляйен, пишет Bild
Более 50% жителей ФРГ недовольны деятельностью Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии на фоне заключения ей сделки с США по пошлинам, следует из... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T14:42:00+03:00
2025-08-02T14:42:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Более 50% жителей ФРГ недовольны деятельностью Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии на фоне заключения ей сделки с США по пошлинам, следует из результатов опроса института INSA для газеты Bild. Согласно опросу, 51% немцев недовольны работой фон дер Ляйен, об обратном заявили 31% респондентов, а 18% опрошенных не дали однозначного ответа на вопрос. Кроме того, 66% немцев считают, что пошлины негативно скажутся на экономике страны, 14% жителей ФРГ надеются на положительные изменения, а 10% не ожидают никаких перемен, показал опрос. Опрос проводился с 31 июля по 1 августа, в нем приняли участие около одной тысячи человек. Данные о статистической погрешности не приводятся. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. В рамках сделки Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в США дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки.
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в мире, сша, германия, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, еврокомиссия, bild, евросоюз
В мире, США, Германия, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Bild, Евросоюз
Более 50 процентов немцев недовольны работой фон дер Ляйен, пишет Bild

Bild: более 50% немцев недовольны работой фон дер Ляйен на посту главы ЕК

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Более 50% жителей ФРГ недовольны деятельностью Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии на фоне заключения ей сделки с США по пошлинам, следует из результатов опроса института INSA для газеты Bild.
Согласно опросу, 51% немцев недовольны работой фон дер Ляйен, об обратном заявили 31% респондентов, а 18% опрошенных не дали однозначного ответа на вопрос.
Кроме того, 66% немцев считают, что пошлины негативно скажутся на экономике страны, 14% жителей ФРГ надеются на положительные изменения, а 10% не ожидают никаких перемен, показал опрос.
Опрос проводился с 31 июля по 1 августа, в нем приняли участие около одной тысячи человек. Данные о статистической погрешности не приводятся.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
В рамках сделки Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в США дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
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Вчера, 00:43
 
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