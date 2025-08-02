https://ria.ru/20250802/frg-2032990310.html

Более 50 процентов немцев недовольны работой фон дер Ляйен, пишет Bild

Более 50 процентов немцев недовольны работой фон дер Ляйен, пишет Bild - РИА Новости, 02.08.2025

Более 50 процентов немцев недовольны работой фон дер Ляйен, пишет Bild

Более 50% жителей ФРГ недовольны деятельностью Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии на фоне заключения ей сделки с США по пошлинам, следует из... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T14:42:00+03:00

2025-08-02T14:42:00+03:00

2025-08-02T14:42:00+03:00

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bild

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Более 50% жителей ФРГ недовольны деятельностью Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии на фоне заключения ей сделки с США по пошлинам, следует из результатов опроса института INSA для газеты Bild. Согласно опросу, 51% немцев недовольны работой фон дер Ляйен, об обратном заявили 31% респондентов, а 18% опрошенных не дали однозначного ответа на вопрос. Кроме того, 66% немцев считают, что пошлины негативно скажутся на экономике страны, 14% жителей ФРГ надеются на положительные изменения, а 10% не ожидают никаких перемен, показал опрос. Опрос проводился с 31 июля по 1 августа, в нем приняли участие около одной тысячи человек. Данные о статистической погрешности не приводятся. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. В рамках сделки Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в США дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки.

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в мире, сша, германия, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, еврокомиссия, bild, евросоюз