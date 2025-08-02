Гости фестиваля "Таврида.АРТ" проскандировали слово "Россия"
Гости фестиваля Таврида.АРТ проскандировали "Россия" в честь участников СВО
"Таврида.АРТ". Архивное фото
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СУДАК, 2 авг – РИА Новости. Гости седьмого фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ", стартовавшего под Судаком на юго-востоке Крыма, проскандировали несколько раз слово "Россия" в честь участников СВО, передает корреспондент РИА Новости.
Фестиваль стартовал 1 августа и продлится три дня. В программе более 300 мероприятий: концерты, театрально-цирковое шоу, книжная ярмарка и съемки медиапроектов. В торжественной церемонии открытия принял участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ, глава оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко.
Путин поприветствовал участников Фестиваля "Таврида-АРТ"
1 августа, 19:38
"Мы сегодня можем с вами здесь, на "Тавриде" радоваться творчеству, любоваться искусством только благодаря тому, что не очень далеко отсюда в зоне специальной военной операции наши парни-герои с оружием в руках отстаивают независимость и свободу нашей страны. Очень небольшая часть наших героев, участников Специальной военной операции, находится в эти дни здесь, вместе с нами. У меня просьба. Давайте поприветствуем наших героев: и тех, кто находится здесь, и тех, кто на передовой", - сказал Кириенко.
В ответ зрители начали хлопать и скандировать "Россия". Кириенко также присоединился к скандированию.