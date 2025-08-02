https://ria.ru/20250802/festival-2032936585.html

Гости фестиваля "Таврида.АРТ" проскандировали слово "Россия"

Гости фестиваля "Таврида.АРТ" проскандировали слово "Россия" - РИА Новости, 02.08.2025

Гости фестиваля "Таврида.АРТ" проскандировали слово "Россия"

Гости седьмого фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ", стартовавшего под Судаком на юго-востоке Крыма, проскандировали несколько раз слово "Россия" в честь... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T02:34:00+03:00

2025-08-02T02:34:00+03:00

2025-08-02T02:37:00+03:00

россия

сергей кириенко

фестиваль "таврида — арт"

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СУДАК, 2 авг – РИА Новости. Гости седьмого фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ", стартовавшего под Судаком на юго-востоке Крыма, проскандировали несколько раз слово "Россия" в честь участников СВО, передает корреспондент РИА Новости. Фестиваль стартовал 1 августа и продлится три дня. В программе более 300 мероприятий: концерты, театрально-цирковое шоу, книжная ярмарка и съемки медиапроектов. В торжественной церемонии открытия принял участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ, глава оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко. "Мы сегодня можем с вами здесь, на "Тавриде" радоваться творчеству, любоваться искусством только благодаря тому, что не очень далеко отсюда в зоне специальной военной операции наши парни-герои с оружием в руках отстаивают независимость и свободу нашей страны. Очень небольшая часть наших героев, участников Специальной военной операции, находится в эти дни здесь, вместе с нами. У меня просьба. Давайте поприветствуем наших героев: и тех, кто находится здесь, и тех, кто на передовой", - сказал Кириенко. В ответ зрители начали хлопать и скандировать "Россия". Кириенко также присоединился к скандированию.

https://ria.ru/20250801/putin-2032910005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей кириенко, фестиваль "таврида — арт", общество, культура