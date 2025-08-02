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Гости фестиваля "Таврида.АРТ" проскандировали слово "Россия" - РИА Новости, 02.08.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:34 02.08.2025 (обновлено: 02:37 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/festival-2032936585.html
Гости фестиваля "Таврида.АРТ" проскандировали слово "Россия"
Гости фестиваля "Таврида.АРТ" проскандировали слово "Россия" - РИА Новости, 02.08.2025
Гости фестиваля "Таврида.АРТ" проскандировали слово "Россия"
Гости седьмого фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ", стартовавшего под Судаком на юго-востоке Крыма, проскандировали несколько раз слово "Россия" в честь... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T02:34:00+03:00
2025-08-02T02:37:00+03:00
россия
сергей кириенко
фестиваль "таврида — арт"
общество
культура
культура
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СУДАК, 2 авг – РИА Новости. Гости седьмого фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ", стартовавшего под Судаком на юго-востоке Крыма, проскандировали несколько раз слово "Россия" в честь участников СВО, передает корреспондент РИА Новости. Фестиваль стартовал 1 августа и продлится три дня. В программе более 300 мероприятий: концерты, театрально-цирковое шоу, книжная ярмарка и съемки медиапроектов. В торжественной церемонии открытия принял участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ, глава оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко. "Мы сегодня можем с вами здесь, на "Тавриде" радоваться творчеству, любоваться искусством только благодаря тому, что не очень далеко отсюда в зоне специальной военной операции наши парни-герои с оружием в руках отстаивают независимость и свободу нашей страны. Очень небольшая часть наших героев, участников Специальной военной операции, находится в эти дни здесь, вместе с нами. У меня просьба. Давайте поприветствуем наших героев: и тех, кто находится здесь, и тех, кто на передовой", - сказал Кириенко. В ответ зрители начали хлопать и скандировать "Россия". Кириенко также присоединился к скандированию.
https://ria.ru/20250801/putin-2032910005.html
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россия, сергей кириенко, фестиваль "таврида — арт", общество, культура
Россия, Сергей Кириенко, Фестиваль "Таврида — АРТ", Общество, Культура, Культура
Гости фестиваля "Таврида.АРТ" проскандировали слово "Россия"

Гости фестиваля Таврида.АРТ проскандировали "Россия" в честь участников СВО

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных"Таврида.АРТ"
Таврида.АРТ - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
"Таврида.АРТ". Архивное фото
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СУДАК, 2 авг – РИА Новости. Гости седьмого фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ", стартовавшего под Судаком на юго-востоке Крыма, проскандировали несколько раз слово "Россия" в честь участников СВО, передает корреспондент РИА Новости.
Фестиваль стартовал 1 августа и продлится три дня. В программе более 300 мероприятий: концерты, театрально-цирковое шоу, книжная ярмарка и съемки медиапроектов. В торжественной церемонии открытия принял участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ, глава оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко.
Таврида АРТ-фестиваль - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Путин поприветствовал участников Фестиваля "Таврида-АРТ"
1 августа, 19:38
"Мы сегодня можем с вами здесь, на "Тавриде" радоваться творчеству, любоваться искусством только благодаря тому, что не очень далеко отсюда в зоне специальной военной операции наши парни-герои с оружием в руках отстаивают независимость и свободу нашей страны. Очень небольшая часть наших героев, участников Специальной военной операции, находится в эти дни здесь, вместе с нами. У меня просьба. Давайте поприветствуем наших героев: и тех, кто находится здесь, и тех, кто на передовой", - сказал Кириенко.
В ответ зрители начали хлопать и скандировать "Россия". Кириенко также присоединился к скандированию.
Трехкратное Ура! в честь бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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