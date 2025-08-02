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В Энергодаре при атаке дрона погиб мужчина - РИА Новости, 02.08.2025
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12:53 02.08.2025 (обновлено: 13:39 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/energodar-2032979479.html
В Энергодаре при атаке дрона погиб мужчина
В Энергодаре при атаке дрона погиб мужчина - РИА Новости, 02.08.2025
В Энергодаре при атаке дрона погиб мужчина
Мужчина погиб, женщина ранена в результате атаки дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в Энергодаре Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава города... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T12:53:00+03:00
2025-08-02T13:39:00+03:00
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Мужчина погиб, женщина ранена в результате атаки дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в Энергодаре Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава города Максим Пухов."Сегодня в районе промышленной зоны города произошло трагическое происшествие. В результате атаки вражеского БПЛА по гражданскому автомобилю погиб мужчина. Находившаяся в машине женщина получила ранения", - написал Пухов.В районе ЧП в Энергодаре в настоящее время фиксируется нескольких вражеских БПЛА, жителей просят не выходить из домов. Он добавил, что спецслужбы и военные принимают все возможные меры для нейтрализации угрозы со стороны БПЛА. Медицинские службы находятся в готовности оказать помощь пострадавшей женщине, как только это станет безопасно. Ведутся оперативные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего и личностей погибшего и пострадавшей, написал глава города.Энергодар расположен рядом с Запорожской АЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250731/zaes-2032723766.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, энергодар
Происшествия, Энергодар
В Энергодаре при атаке дрона погиб мужчина

В Энергодаре при атаке дрона погиб мужчина, пострадала женщина

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Мужчина погиб, женщина ранена в результате атаки дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в Энергодаре Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава города Максим Пухов.
"Сегодня в районе промышленной зоны города произошло трагическое происшествие. В результате атаки вражеского БПЛА по гражданскому автомобилю погиб мужчина. Находившаяся в машине женщина получила ранения", - написал Пухов.
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В районе ЧП в Энергодаре в настоящее время фиксируется нескольких вражеских БПЛА, жителей просят не выходить из домов. Он добавил, что спецслужбы и военные принимают все возможные меры для нейтрализации угрозы со стороны БПЛА. Медицинские службы находятся в готовности оказать помощь пострадавшей женщине, как только это станет безопасно. Ведутся оперативные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего и личностей погибшего и пострадавшей, написал глава города.
Энергодар расположен рядом с Запорожской АЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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