https://ria.ru/20250802/efimov-2032899947.html

Ефимов: жители начали осматривать квартиры по реновации в Люблине

Ефимов: жители начали осматривать квартиры по реновации в Люблине - РИА Новости, 02.08.2025

Ефимов: жители начали осматривать квартиры по реновации в Люблине

Около 1,2 тысячи жителей начали осматривать квартиры в двух новостройках, построенных в рамках программы реновации в Люблине, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T12:12:00+03:00

2025-08-02T12:12:00+03:00

2025-08-02T12:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Около 1,2 тысячи жителей начали осматривать квартиры в двух новостройках, построенных в рамках программы реновации в Люблине, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."К поэтапному осмотру квартир в двух жилых комплексах по программе реновации в Люблине приступили жители шести старых домов. Для более чем 600 москвичей из трех зданий на улице Верхние Поля под заселение передали новостройку по адресу: улица Краснодонская, дом 50. Горожанам из еще трех старых домов на Ставропольской улице были предложены квартиры в жилом комплексе по адресу: Люблинская улица, дом 113, корпус 1", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что для жителей начали работу центры информирования по переселению, они помогают по всем вопросам переезда.Всего в районе Люблино в рамках реновации в новостройки переедут 30 тысяч москвичей из152 старых домов. В двух жилых комплексах на Краснодонской и Люблинской улицах суммарно находится 600 квартир, все они - с готовой улучшенной отделкой, добавляется в пресс-релизе.Первыми предложения нового жилья получили москвичи дома 5, корпуса 1 на улице Верхние Поля и дома 7б на Ставропольской улице.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах программы реновации за восемь лет.

https://ria.ru/20250801/efimov-2032802136.html

https://ria.ru/20250801/efimov-2032741807.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы