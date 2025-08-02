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В Домодедово опровергли сообщения о массовых увольнениях сотрудников - РИА Новости, 02.08.2025
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19:29 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/domodedovo-2033021519.html
В Домодедово опровергли сообщения о массовых увольнениях сотрудников
В Домодедово опровергли сообщения о массовых увольнениях сотрудников - РИА Новости, 02.08.2025
В Домодедово опровергли сообщения о массовых увольнениях сотрудников
Администрация аэропорта "Домодедово" опровергла информацию о массовых увольнениях сотрудников из-за снижения зарплат на фоне перехода авиагавани в... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T19:29:00+03:00
2025-08-02T19:29:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Администрация аэропорта "Домодедово" опровергла информацию о массовых увольнениях сотрудников из-за снижения зарплат на фоне перехода авиагавани в государственную собственность. Ранее в СМИ появилась информация о том, что около 200 сотрудников "Домодедово" уволились после перехода аэропорта под контроль государства. Увольнения якобы начались из-за резкого сокращения зарплат: сотрудникам, согласно сообщениям, оставили только 20% оклада, остальное же признали "премиями", которые можно не получить. "Ни один из этих сотрудников не был уволен, сокращен, принудительно переведен на другую должность или удаленную работу. Информация о сокращениях не соответствует действительности", - сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Большинство из тех, о ком пишут в СМИ, относятся к управленческому персоналу, уточнили в администрации аэропорта. "Подавляющая часть инициаторов обращения относится к контуру процессно-методического управления – избыточной управленческой верхушке предприятия, чья деятельность не имела отношения к производству… Суммарно это не более нескольких процентов от общей численности работников предприятия", - отметили в компании. Выплаты этой группе сотрудников осуществляются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, а также правилами и методиками, которые были разработаны в том числе инициаторами жалоб.⁠ Размер зарплаты определяется трудовыми договорами и приказами о приеме на работу, вопросы дополнительного вознаграждения определяются индивидуально с каждым работником. Аэропорт "Домодедово" в полном объеме выполняет свои обязательства перед трудовым коллективом, авиакомпаниями и компаниями-партнерами. "Производственная деятельность осуществляется штатно в полном соответствии с суточными планами и технологическими графиками", - подчеркнули в авиагавани.
https://ria.ru/20250724/domodedovo-2031057102.html
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россия, домодедово (аэропорт)
Россия, Домодедово (аэропорт)
В Домодедово опровергли сообщения о массовых увольнениях сотрудников

В Домодедово опровергли сообщения о снижении зарплат и увольнениях сотрудников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Аэропорт Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Администрация аэропорта "Домодедово" опровергла информацию о массовых увольнениях сотрудников из-за снижения зарплат на фоне перехода авиагавани в государственную собственность.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что около 200 сотрудников "Домодедово" уволились после перехода аэропорта под контроль государства. Увольнения якобы начались из-за резкого сокращения зарплат: сотрудникам, согласно сообщениям, оставили только 20% оклада, остальное же признали "премиями", которые можно не получить.
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"Ни один из этих сотрудников не был уволен, сокращен, принудительно переведен на другую должность или удаленную работу. Информация о сокращениях не соответствует действительности", - сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Большинство из тех, о ком пишут в СМИ, относятся к управленческому персоналу, уточнили в администрации аэропорта.
"Подавляющая часть инициаторов обращения относится к контуру процессно-методического управления – избыточной управленческой верхушке предприятия, чья деятельность не имела отношения к производству… Суммарно это не более нескольких процентов от общей численности работников предприятия", - отметили в компании.
Выплаты этой группе сотрудников осуществляются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, а также правилами и методиками, которые были разработаны в том числе инициаторами жалоб.⁠ Размер зарплаты определяется трудовыми договорами и приказами о приеме на работу, вопросы дополнительного вознаграждения определяются индивидуально с каждым работником.
Аэропорт "Домодедово" в полном объеме выполняет свои обязательства перед трудовым коллективом, авиакомпаниями и компаниями-партнерами.
"Производственная деятельность осуществляется штатно в полном соответствии с суточными планами и технологическими графиками", - подчеркнули в авиагавани.
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РоссияДомодедово (аэропорт)
 
 
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