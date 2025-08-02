https://ria.ru/20250802/domodedovo-2033021519.html

В Домодедово опровергли сообщения о массовых увольнениях сотрудников

В Домодедово опровергли сообщения о массовых увольнениях сотрудников - РИА Новости, 02.08.2025

В Домодедово опровергли сообщения о массовых увольнениях сотрудников

Администрация аэропорта "Домодедово" опровергла информацию о массовых увольнениях сотрудников из-за снижения зарплат на фоне перехода авиагавани в... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T19:29:00+03:00

2025-08-02T19:29:00+03:00

2025-08-02T19:29:00+03:00

россия

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Администрация аэропорта "Домодедово" опровергла информацию о массовых увольнениях сотрудников из-за снижения зарплат на фоне перехода авиагавани в государственную собственность. Ранее в СМИ появилась информация о том, что около 200 сотрудников "Домодедово" уволились после перехода аэропорта под контроль государства. Увольнения якобы начались из-за резкого сокращения зарплат: сотрудникам, согласно сообщениям, оставили только 20% оклада, остальное же признали "премиями", которые можно не получить. "Ни один из этих сотрудников не был уволен, сокращен, принудительно переведен на другую должность или удаленную работу. Информация о сокращениях не соответствует действительности", - сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Большинство из тех, о ком пишут в СМИ, относятся к управленческому персоналу, уточнили в администрации аэропорта. "Подавляющая часть инициаторов обращения относится к контуру процессно-методического управления – избыточной управленческой верхушке предприятия, чья деятельность не имела отношения к производству… Суммарно это не более нескольких процентов от общей численности работников предприятия", - отметили в компании. Выплаты этой группе сотрудников осуществляются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, а также правилами и методиками, которые были разработаны в том числе инициаторами жалоб.⁠ Размер зарплаты определяется трудовыми договорами и приказами о приеме на работу, вопросы дополнительного вознаграждения определяются индивидуально с каждым работником. Аэропорт "Домодедово" в полном объеме выполняет свои обязательства перед трудовым коллективом, авиакомпаниями и компаниями-партнерами. "Производственная деятельность осуществляется штатно в полном соответствии с суточными планами и технологическими графиками", - подчеркнули в авиагавани.

https://ria.ru/20250724/domodedovo-2031057102.html

https://ria.ru/20250722/domodedovo-2030717334.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, домодедово (аэропорт)