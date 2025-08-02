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Власти Донецка организовали адресный подвоз воды - РИА Новости, 02.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:34 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/dnr-2033037144.html
Власти Донецка организовали адресный подвоз воды
Власти Донецка организовали адресный подвоз воды - РИА Новости, 02.08.2025
Власти Донецка организовали адресный подвоз воды
Администрация Донецка организовала систематический адресный подвоз воды в нуждающиеся районы города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T22:34:00+03:00
2025-08-02T22:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
москва
денис пушилин
марат хуснуллин
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 авг- РИА Новости. Администрация Донецка организовала систематический адресный подвоз воды в нуждающиеся районы города, передает корреспондент РИА Новости. Из-за водного кризиса жители Донецка вынуждены экономить не только на питьевой воде, но и на воде для технических нужд. Подвоз воды организован во всех районах города. Люди вынуждены переносить с помощью бутылей и подручных средств воду в свои дома из точек развоза воды и ближайших источников. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в Донецкую Народную Республику из Москвы для помощи в решении проблем с водоснабжением в регионе прибыли пятьдесят укомплектованных техникой аварийных бригад. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в пятницу сообщил, что дал поручение сократить сроки запуска водовода из Павлопольского водохранилища вместе со вторым объектом для переброски воды из Углегорского водохранилища. Пушилин уточнил, что это даст около 100 тысяч кубометров воды ежедневно, позволит пополнить Волынцевское водохранилище, от которого запитывается Енакиево, и направить дополнительную воду в Донецк и Макеевку.
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донецк, донецкая народная республика, москва, денис пушилин, марат хуснуллин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Москва, Денис Пушилин, Марат Хуснуллин, Происшествия
Власти Донецка организовали адресный подвоз воды

В Донецке организовали адресный подвоз воды в нуждающиеся районы города

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкМестные жители стоят в очереди за водой в пункте временного подвоза в Кировском районе Донецка
Местные жители стоят в очереди за водой в пункте временного подвоза в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Местные жители стоят в очереди за водой в пункте временного подвоза в Кировском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 авг- РИА Новости. Администрация Донецка организовала систематический адресный подвоз воды в нуждающиеся районы города, передает корреспондент РИА Новости.
Из-за водного кризиса жители Донецка вынуждены экономить не только на питьевой воде, но и на воде для технических нужд. Подвоз воды организован во всех районах города. Люди вынуждены переносить с помощью бутылей и подручных средств воду в свои дома из точек развоза воды и ближайших источников.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в Донецкую Народную Республику из Москвы для помощи в решении проблем с водоснабжением в регионе прибыли пятьдесят укомплектованных техникой аварийных бригад.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в пятницу сообщил, что дал поручение сократить сроки запуска водовода из Павлопольского водохранилища вместе со вторым объектом для переброски воды из Углегорского водохранилища. Пушилин уточнил, что это даст около 100 тысяч кубометров воды ежедневно, позволит пополнить Волынцевское водохранилище, от которого запитывается Енакиево, и направить дополнительную воду в Донецк и Макеевку.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаМоскваДенис ПушилинМарат ХуснуллинПроисшествия
 
 
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