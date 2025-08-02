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В Москве возбудили дело после нападения юноши на родных с ножом

В Москве возбудили дело после нападения юноши на родных с ножом - РИА Новости, 02.08.2025

В Москве возбудили дело после нападения юноши на родных с ножом

Уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц возбудили после того, как юноша в Москве напал с ножом на родных, сообщили в ГСУ СК по столице. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T14:37:00+03:00

2025-08-02T14:37:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц возбудили после того, как юноша в Москве напал с ножом на родных, сообщили в ГСУ СК по столице. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении. Раннее в Telegram-канале столичной прокуратуры сообщили, что тело 18-летнего юноши обнаружили у жилого дома на юго-западе Москвы, кроме того, из квартиры этого дома в больницу доставлены три человека с ножевыми ранениями. Предварительно, ранения пострадавшим нанес погибший. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, по предварительным данным, юноша напал с ножом на родных, а после покончил с собой. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. В рамках расследования будет проведен ряд судебных экспертиз, в том числе посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)